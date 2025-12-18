Sosyetede şok hırsızlık: Milyonluk saatler kayboldu

SABAH'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; Suç duyurusunda saatlerin değerlerine de yer veren Dişçioğlu, kayıp saatlerden birinin 433 bin TL, diğerinin 465 bin TL, bir diğerinin ise yaklaşık 5 bin İsviçre Frangı (267 bin TL) değerinde olduğunu belirtti. Toplam zararın 1 milyon lirayı geçtiği ifade edildi.

Şüpheli U.U., savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi.