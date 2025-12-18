Sosyetede şok hırsızlık: Milyonluk saatler kayboldu

18 Aralık 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2025 08:41
İş kadını Yağmur Dişçioğlu, evinde bulunan lüks saat koleksiyonunun kaybolduğunu fark edince savcılığa başvurdu. Toplam değeri 1 milyon lirayı aşan üç adet kol saatinin çalındığını iddia eden Dişçioğlu, evine girip çıkan çalışanından şikayetçi oldu.

İş kadını Yağmur Dişçioğlu, evinde bulunan ve toplam değeri yaklaşık 1 milyon lirayı aşan lüks kol saatlerinin çalındığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ta yaşandığı öğrenildi.

Etiler'de ikamet eden ve lüks bir saat mağazasının genel müdürlüğünü yapan Dişçioğlu, yatak odasında yaptığı rutin kontroller sırasında koleksiyonunda yer alan üç adet lüks kol saatinin kayıp olduğunu fark etti.

Bunun üzerine savcılığa başvuran iş kadını, köpeğini gezdirmesi için evine girip çıkan U.U. isimli çalışanından şikayetçi oldu.

SABAH'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; Suç duyurusunda saatlerin değerlerine de yer veren Dişçioğlu, kayıp saatlerden birinin 433 bin TL, diğerinin 465 bin TL, bir diğerinin ise yaklaşık 5 bin İsviçre Frangı (267 bin TL) değerinde olduğunu belirtti. Toplam zararın 1 milyon lirayı geçtiği ifade edildi.

Şüpheli U.U., savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi.

