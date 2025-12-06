Survivor Şampiyonu artık asker! Cemal Can Canseven birliğe teslim oldu

AİLESİYLE PAYLAŞTI: "O AN GELDİ!"

Bugün birliğine teslim olan Cemal Can, ailesiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"O an geldi, heyecanlıyım. Çocukluktan beri hep hayalimdi. Cemaliniz askere gidiyor canlarum… 1 ay yokum. Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum, buralar size emanet. Sükut durun da. Beni özleyin... Ben yokken yorumlara 'ne var ne yok' yazın, döndüğümde hepsini okuyacağım. Allah'a emanet olun, sizi seviyorum."

Kaynak: Instagram