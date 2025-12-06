Survivor Şampiyonu artık asker! Cemal Can Canseven birliğe teslim oldu
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, asker olmak için gün sayıyordu. Beklenen gün ise geldi. Manisa'daki birliğine teslim olan Canseven, yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaştı.
Survivor 2020 şampiyonu ve sosyal medyanın sevilen isimlerinden Cemal Can Canseven, uzun süredir heyecanla beklediği askerlik görevini yerine getirecek.
ASKERLİK YERİNİ DUYURMUŞTU
Fenomen isim, askerlik sürecini de yine Instagram hesabından duyurdu. Bedelli askerlik yapacağını geçtiğimiz günlerde açıklayan Canseven, "Askerliğe sevk belgemi aldım, geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim bir ses verin da" sözleriyle hayranlarını bilgilendirmişti.
AİLESİYLE PAYLAŞTI: "O AN GELDİ!"
Bugün birliğine teslim olan Cemal Can, ailesiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"O an geldi, heyecanlıyım. Çocukluktan beri hep hayalimdi. Cemaliniz askere gidiyor canlarum… 1 ay yokum. Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum, buralar size emanet. Sükut durun da. Beni özleyin... Ben yokken yorumlara 'ne var ne yok' yazın, döndüğümde hepsini okuyacağım. Allah'a emanet olun, sizi seviyorum."
Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları Canseven'e "hayırlı tezkereler" mesajları yağdırdı.
