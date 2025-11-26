Gizem Karaca "5 ay önce bugün" deyip paylaştı! Minik kızıyla ilk buluşma anı...

26 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 16:05
Anne olduktan sonra ekranlara bir süre ara veren oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, doğum sonrası çekilen fotoğraflarını ilk kez Instagram hesabından yayınladı.

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına' ve 'Baraj' dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu evliliği sürüyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

2017 yılında Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Karaca, geçtiğimiz aylarda hamilelik müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Hasretle bekledikleri ilk çocuklarına 26 Haziran'da sağlıklı bir şekilde kavuşan çift, kızlarına "Leyla Yaz" adını vermişti. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Karaca, doğum sonrası paylaşımlarına sosyal medya hesabı üzerinden devam ediyor.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Ünlü oyuncu, doğumdan sonra çekilen yeni karelerini de sevenlerinin beğenisine sundu.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Karaca, ilk kez paylaştığı karelere "Tam 5 ay önce bugün hastanedeydik. Yaz doğmuştu" notunu düştü.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

