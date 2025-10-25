Yıldız Tilbe'den vasiyet gibi sözler: "Hayatım film olmasın"
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sahne öncesi gazetecilerin yönelttiği "Hayatınız film olsun ister misiniz?" sorusuna samimi ve net bir yanıt verdi. İşte usta sanatçıdan vasiyet gibi açıklama...
Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla milyonların gönlünü fetheden ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sahne öncesi yaptığı samimi açıklamalarla yine gündem olmayı başardı.
BEYAZ PERDEDE YILDIZ YOK!
Gazetecilerin "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna Tilbe'den sert bir yanıt geldi.
"YASAKLIYORUM"
Ünlü sanatçı, "Asla böyle bir şey istemiyorum. Beni yaşarken anlamadı kimse, öldükten sonra da asla kimse ifade edemez. Buradan da yasaklıyorum" diyerek kendi hayatının beyaz perdeye taşınması fikrine kesin bir dille karşı çıktı.
Sanatçının sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
