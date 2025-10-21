Oscar ödüllü Natalie Portman yeniden Türkiye'de!
Dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, çocuklarıyla birlikte Türkiye'de tatil keyfi yaşıyor. Haftasonunu İstanbul’da geçiren Portman, Sarıyer sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz yıl Fethiye ve İstanbul'da tatil yapan dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, bir kez daha Türkiye'yi tercih etti.
Portman'ın kameralardan kaçmak istercesine yüzünü gizlemeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.
SABAH'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelen Portman, ilk gününü Sarıyer'de geçirdi.
Sabah saatlerinde sahil boyunca yürüyüş yapan ve bir kafede kahvaltı eden başarılı oyuncu, çevredekilerin ilgisini çekti.
Ünlü yıldızın İstanbul'daki kısa konaklamasının ardından Göcek'e geçerek bir hafta tatil yapacağı öğrenildi.
