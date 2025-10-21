21 Ekim 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 08:46
Oscar ödüllü Natalie Portman yeniden Türkiye’de!

Dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, çocuklarıyla birlikte Türkiye'de tatil keyfi yaşıyor. Haftasonunu İstanbul’da geçiren Portman, Sarıyer sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz yıl Fethiye ve İstanbul'da tatil yapan dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, bir kez daha Türkiye'yi tercih etti.

Kaynak: Sosyal medya

Portman'ın kameralardan kaçmak istercesine yüzünü gizlemeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Sosyal medya

SABAH'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelen Portman, ilk gününü Sarıyer'de geçirdi.

Kaynak: Sosyal medya

Sabah saatlerinde sahil boyunca yürüyüş yapan ve bir kafede kahvaltı eden başarılı oyuncu, çevredekilerin ilgisini çekti.

Kaynak: Instagram

Ünlü yıldızın İstanbul'daki kısa konaklamasının ardından Göcek'e geçerek bir hafta tatil yapacağı öğrenildi.

