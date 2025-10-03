Semicenk'ten Filistin'e destek: "Kerkük Zindanı" Harbiye'de yankılandı
Ünlü sanatçı Semicenk, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde anlamlı bir performansa imza attı. Filistin'e destek için "Kerkük Zindanı"nı seslendiren ünlü şarkıcı alkışlarla karşılandı.
Sanatçı, sahnede "Kerkük Zindanı" türküsünü seslendirirken, dev LED ekrana Filistin bayrağı yansıtıldı. Bu anlamlı görüntü, izleyiciler tarafından büyük coşkuyla karşılandı ve salonda duygusal anlar yaşandı.
Semicenk'in bu duyarlı hareketi sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Konserden paylaşılan görüntüler sonrası sanatçı, Filistin'e desteği takdir topladı.
İzleyiciler, genç sanatçının duygu dolu performansını sosyal medyada paylaşıp destek mesajları yağdırdı.
"DOĞRU KİŞİYİ ÜNLÜ ETMİŞİZ"
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Arkasına mazlumların bayrağını alıp, göğsünü gere gere konser verecek başka yürekli bir sanatçı var mı bu ülkede? Doğru kişiyi ünlü etmişiz gençler" ifadelerini kullandı.
