03 Ekim 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri Semicenk'ten Filistin'e destek: "Kerkük Zindanı" Harbiye'de yankılandı

Semicenk'ten Filistin'e destek: "Kerkük Zindanı" Harbiye'de yankılandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 13:01 Güncelleme: 03.10.2025 13:09
ABONE OL
Semicenk’ten Filistin’e destek: Kerkük Zindanı Harbiye’de yankılandı

Ünlü sanatçı Semicenk, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde anlamlı bir performansa imza attı. Filistin'e destek için "Kerkük Zindanı"nı seslendiren ünlü şarkıcı alkışlarla karşılandı.

Ünlü sanatçı Semicenk, dün akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sanatçı, sahnede "Kerkük Zindanı" türküsünü seslendirirken, dev LED ekrana Filistin bayrağı yansıtıldı. Bu anlamlı görüntü, izleyiciler tarafından büyük coşkuyla karşılandı ve salonda duygusal anlar yaşandı.

SEMİCENK'TEN FİLİSTİN'E DESTEK: "KERKÜK ZİNDANI" HARBİYE'DE YANKILANDI

Semicenk'in bu duyarlı hareketi sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Konserden paylaşılan görüntüler sonrası sanatçı, Filistin'e desteği takdir topladı.

İzleyiciler, genç sanatçının duygu dolu performansını sosyal medyada paylaşıp destek mesajları yağdırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"DOĞRU KİŞİYİ ÜNLÜ ETMİŞİZ"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Arkasına mazlumların bayrağını alıp, göğsünü gere gere konser verecek başka yürekli bir sanatçı var mı bu ülkede? Doğru kişiyi ünlü etmişiz gençler" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör