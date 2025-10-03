Semicenk'ten Filistin'e destek: "Kerkük Zindanı" Harbiye'de yankılandı

Kaynak: Sosyal medya

Konserden paylaşılan görüntüler sonrası sanatçı, Filistin'e desteği takdir topladı.

İzleyiciler, genç sanatçının duygu dolu performansını sosyal medyada paylaşıp destek mesajları yağdırdı.

"DOĞRU KİŞİYİ ÜNLÜ ETMİŞİZ"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Arkasına mazlumların bayrağını alıp, göğsünü gere gere konser verecek başka yürekli bir sanatçı var mı bu ülkede? Doğru kişiyi ünlü etmişiz gençler" ifadelerini kullandı.