30 Eylül 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri Ahu Yağtu son halini paylaştı! Beyin anevrizması geçirmişti

Ahu Yağtu son halini paylaştı! Beyin anevrizması geçirmişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 10:06
ABONE OL
Ahu Yağtu son halini paylaştı! Beyin anevrizması geçirmişti

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, bir süre önce yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yapılan kontrollerde beyin anevrizması teşhisi konmuştu. Tedavi süreci hastanede devam eden Yağtu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği baygınlık sonucu hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu sevenlerini endişelendirmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yağtu, geçirdiği vertigo atağı sonrası bayılmış, hastanede yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında biri patlamak üzere olan 4 anevrizma tespit edilmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Acil olarak yapılan operasyonların ardından ünlü oyuncunun sağlık durumu merak edilmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Hastane odasından paylaşım yapan Ahu Yağtu sağlık durumunu açıkladı.

Hızla toparlandığını belirten Ahu Yağtu, "Hızla toparlanıyorum, foto isteyenlere gelsin. Geçen gün hastaneden bu kare" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör