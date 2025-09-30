Ahu Yağtu son halini paylaştı! Beyin anevrizması geçirmişti
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, bir süre önce yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yapılan kontrollerde beyin anevrizması teşhisi konmuştu. Tedavi süreci hastanede devam eden Yağtu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği baygınlık sonucu hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu sevenlerini endişelendirmişti.
Yağtu, geçirdiği vertigo atağı sonrası bayılmış, hastanede yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında biri patlamak üzere olan 4 anevrizma tespit edilmişti.
Acil olarak yapılan operasyonların ardından ünlü oyuncunun sağlık durumu merak edilmişti.
Hastane odasından paylaşım yapan Ahu Yağtu sağlık durumunu açıkladı.
Hızla toparlandığını belirten Ahu Yağtu, "Hızla toparlanıyorum, foto isteyenlere gelsin. Geçen gün hastaneden bu kare" ifadelerini kullandı.
