"Aşk ve Gözyaşı"nın afişi yayınlandı

Giriş: 02.09.2025 15:55 Güncelleme: 02.09.2025 16:26
Aşk ve Gözyaşının afişi yayınlandı

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan O3 Medya ve Dass yapım ortaklığında hayata geçen “Aşk ve Gözyaşı”nın afişi izleyicilerle paylaşıldı.

Barış Arduç (Selim) 'u ve Hande Erçel (Meyra)'i yan yana getiren afiş, hem güçlü atmosferi hem de karakterlerin arasındaki çatışmayı yansıtan diliyle, dizinin takipçileri tarafından etkileyici bulundu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Güney Kore'de reyting rekorları kıran "Queen of Tears" dizisinin Türk uyarlaması olan yapım, boşanmanın eşiğindeki Meyra ve Selim'in, aldıkları bir haberle yeniden sınanan aşklarını konu ediniyor.

MEYRA VE SELİM'İN FIRTINALI AŞKI EYLÜL'DE ATV'DE!

Göstermelik evlilikleri, beklenmedik bir gelişme ile yön değişirken, ikili sancılı ve dokunaklı bambaşka yolculuğa çıkıyor.

Senaryosunu Dilara Pamuk'un yazdığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu dizi hem aşkın kırılganlığını hem de yeniden filizlenişini ekrana taşıyacak.

Romantik olduğu kadar dramatik bir hikâyeyi anlatan "Aşk ve Gözyaşı", Eylül'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

