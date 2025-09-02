"Aşk ve Gözyaşı"nın afişi yayınlandı

Senaryosunu Dilara Pamuk'un yazdığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu dizi hem aşkın kırılganlığını hem de yeniden filizlenişini ekrana taşıyacak.

Romantik olduğu kadar dramatik bir hikâyeyi anlatan "Aşk ve Gözyaşı", Eylül'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: ATV