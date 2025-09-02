"Aşk ve Gözyaşı"nın afişi yayınlandı
Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan O3 Medya ve Dass yapım ortaklığında hayata geçen “Aşk ve Gözyaşı”nın afişi izleyicilerle paylaşıldı.
Barış Arduç (Selim) 'u ve Hande Erçel (Meyra)'i yan yana getiren afiş, hem güçlü atmosferi hem de karakterlerin arasındaki çatışmayı yansıtan diliyle, dizinin takipçileri tarafından etkileyici bulundu.
Güney Kore'de reyting rekorları kıran "Queen of Tears" dizisinin Türk uyarlaması olan yapım, boşanmanın eşiğindeki Meyra ve Selim'in, aldıkları bir haberle yeniden sınanan aşklarını konu ediniyor.
Göstermelik evlilikleri, beklenmedik bir gelişme ile yön değişirken, ikili sancılı ve dokunaklı bambaşka yolculuğa çıkıyor.
Senaryosunu Dilara Pamuk'un yazdığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu dizi hem aşkın kırılganlığını hem de yeniden filizlenişini ekrana taşıyacak.
Romantik olduğu kadar dramatik bir hikâyeyi anlatan "Aşk ve Gözyaşı", Eylül'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
