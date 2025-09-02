Kötü haberi duyurmuştu! Şarkıcı Lara son durumunu paylaştı

Kaynak: Instagram

Sevenlerinin durumunu merak ettiği şarkıcı, "İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun." ifadelerini kullanmıştı.

KÖTÜ HABERİ DUYURDU

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi hit şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan, 'Lara' lakabıyla tanınan Fatma Nur Ergüder, bu kez sevenleriyle üzen haberi paylaştı. Beyninde bir kitle belirlendiğini belirten Lara'ya destek mesajları yağdı.