Kötü haberi duyurmuştu! Şarkıcı Lara son durumunu paylaştı
'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' gibi şarkılarla adını duyuran Lara, beyninde kitle bulunduğunu açıklayarak sevenleri endişelendirmişti. Ünlü isim, son sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Şarkıcı Lara, uzun süredir birlikte olduğu İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile 2023 yılında evlenmişti. İsrail İran savaşı başladığında İran'da bulunan Lara, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.
Sevenlerinin durumunu merak ettiği şarkıcı, "İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun." ifadelerini kullanmıştı.
KÖTÜ HABERİ DUYURDU
2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi hit şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan, 'Lara' lakabıyla tanınan Fatma Nur Ergüder, bu kez sevenleriyle üzen haberi paylaştı. Beyninde bir kitle belirlendiğini belirten Lara'ya destek mesajları yağdı.
''BEYNİMDE BİR KİTLE BELİRLENDİ''
Lara, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
''Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağı. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum.''
SON DURUMUNU PAYLAŞTI
Hayranlarının sağlık durumunu merak ettiği ünlü isim, yeni bir paylaşım yaptı.
Lara, sosyal medya hesabından yayımladığı son mesajında; ''Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, en kısa zamanda Allah'ımın izni ile sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsın sevenlerim. Sizleri çok seviyorum'' ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 olağanüstü genel kurul tarihi ve adaylar
- Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
- MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ-AYETLİ 2025 | Büyüklere, aileye, sevdiklerinize kandil mesajları: Instagram, Facebook, WhatsaApp
- BİM 2-5 Eylül 2025 aktüel ürünleri listelendi: Buhar kazanlı ütü 4.990 TL, ekmek kızartma makinesi 999 TL'den satışta...
- Mevlid Kandili'nde ne oldu, neden önemli? Mevlid kelimesinin anlamı nedir? İşte bu mübarek gecenin önemi ve faziletleri
- Mevlid Kandili’nde Okunması Faziletli DUA ve SURELER | Mevlid Kandili’nde hangi dualar ve sureler okunur? ARAPÇA-TÜRKÇE
- Türkiye’de çalışanlarını en çok mutlu eden şirketler belli oldu: 2025'te THY, TUSAŞ ve daha birçok firma listede...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt başvuru takvimi 2025-2026
- e-Devlet’ten dev yenilik: Elektrik arızalarını artık tek tıkla bildirebileceksiniz! Peki nasıl çalışıyor?
- Üniversite öğrencileri için KYK yurtlarında ücretsiz kalma rehberi! 2025-2026 KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir?
- İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Öğrencilere 7600 TL Destek Ödemesi 2025-2026 | Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nereden yapılır, şartları neler?