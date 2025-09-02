Kötü haberi duyurmuştu! Şarkıcı Lara son durumunu paylaştı

02 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 17:17 Güncelleme: 02.09.2025 17:18
'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' gibi şarkılarla adını duyuran Lara, beyninde kitle bulunduğunu açıklayarak sevenleri endişelendirmişti. Ünlü isim, son sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Şarkıcı Lara, uzun süredir birlikte olduğu İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile 2023 yılında evlenmişti. İsrail İran savaşı başladığında İran'da bulunan Lara, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

Sevenlerinin durumunu merak ettiği şarkıcı, "İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun." ifadelerini kullanmıştı.

KÖTÜ HABERİ DUYURDU

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi hit şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan, 'Lara' lakabıyla tanınan Fatma Nur Ergüder, bu kez sevenleriyle üzen haberi paylaştı. Beyninde bir kitle belirlendiğini belirten Lara'ya destek mesajları yağdı.

''BEYNİMDE BİR KİTLE BELİRLENDİ''

Lara, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

''Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağı. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum.''

SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Hayranlarının sağlık durumunu merak ettiği ünlü isim, yeni bir paylaşım yaptı.

Lara, sosyal medya hesabından yayımladığı son mesajında; ''Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, en kısa zamanda Allah'ımın izni ile sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsın sevenlerim. Sizleri çok seviyorum'' ifadelerini kullandı.

