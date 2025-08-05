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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Muğlalı Günay Teyze'den gençlere tavsiye: Azminizi öldürmeyin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.08.2025 09:48 Güncelleme: 05.08.2025 09:59
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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Muğlalı Günay Teyze’den gençlere tavsiye: Azminizi öldürmeyin

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyonluk soruya kadar ilerleyerek dikkat çeken 74 yaşındaki Habibe Karataş nam-ı diğer Günay Teyze, kısa sürede sosyal medyada fenomen haline geldi. Yarışma öncesinde 120 bin civarında takipçisi olan Karataş’ın takipçi sayısı, program sonrası 180 bine ulaştı. Gençlere ilham veren açıklamalarda bulunan Günay Teyze, “Hayallerinizin peşini bırakmayın, azminizi yitirmeyin” diyerek kararlılığın önemini vurguladı.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne 74 yaşındaki Muğlalı Habibe Karataş (Günay Teyze) damga vurdu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 2 kız evladı olan Karataş, yıllardır hayalini kurduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGA VURDU

Heyecan dolu anlara sahne olan programda 1 milyonluk soruyu açtıran Günay Teyze, izleyiciyi kendine hayran bıraktı. Torunu sayesinde yarışmaya katıldığını söyleyen fenomen teyze, final sorusu geldiğinde yarışmadan çekilmeyi tercih ederek 500 bin TL değerindeki ödülün sahibi oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Muğlalı Günay Teyze’den gençlere tavsiye: Azminizi öldürmeyin

TARHANAYLA FENOMEN OLDU

Sosyal medyada da içerik üreten ve 120 bin takipçisi bulunan fenomen teyze nasıl popüler olduğunu şöyle anlattı: "Üç yıl önce sabah tarhanamı yaparken tıp fakültesini kazanan torunum geldi. Özlem gidermek için videomu çekti, sonra Instagram'a atmış. Hesap 1 haftada 5 bin takipçiye ulaştı. Biz de çok şaşırdık, tarhana sipariş eden bir sürü insan oldu. Torunum 'Anneanne, senin işin başından aşkın bunlarla uğraşabilecek misin? Hesabı kapatalım mı?' dedi. 'Ben her şeyin üstesinden geldim bunun da üstesinden gelirim' dedim. Videolara devam ettik, çok güzel yorumlar aldım. Şimdi Türkiye'nin her yerinden yaptıklarımı takdir eden; beni annesi, anneannesi, babaannesi yerine koyan binlerce takipçim var. Eve yorgun geldiğimde onların yorumlarını okumak bana enerji veriyor."

TORUNUMA "BENİ YAZDIR" DEDİM

Yarışmaya katılma serüvenini anlatan Karataş, "Uzun zamandır katılmak istiyordum ama bir türlü zaman bulamadım. Torunuma 'Beni yazdır, ben de gideceğim' dedim. Mülakatı da başarıyla geçerek yarışmaya katıldım ve çok da iyi karşılandım. Allah'ım da yardım etti, başarıyla döndüm" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Muğlalı Günay Teyze’den gençlere tavsiye: Azminizi öldürmeyin

"ÇOK KEYİF ALDIM"
Yarışma esnasında çok mutlu olduğunu söyleyen Karataş, şöyle devam etti: "Gayet keyif alarak soruları cevaplandırmaya çalıştım. Bilemediğim soruda yarışmayı noktaladım çünkü biraz heyecanlandım. Biliyordum ama bildiklerimi unuttum. O yüzden çekilmek zorunda kaldım."

Günay Teyze, yarışmaya katılmadan önce hedefinin 500 bin TL olduğunu ve bu nedenle yarışmadan çekilme kararı aldığını' ifade etti. Muğlalı bir girişimci olarak içerik üreten Günay Teyze'nin yarışmadan sonra takipçisi 120 binden 180 bine yükseldi.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Muğlalı Günay Teyze’den gençlere tavsiye: Azminizi öldürmeyin

'BAŞARIMIN SIRRI PROGRAMLI OLMAK'
74 yaşındaki fenomen teyze, başarısının sırrını şu sözlerle açıkladı: "İşlerimi akşamdan ayarlarım. Hiçbir iş zor değildir, küçük yaştan beri tüm zorlukları çalışarak yendim. 8 yaşımdan beri aynı işi devam ettiriyorum. Azimli ve her şeye pozitif bakan biriyim. O yüzden her şey akışıyla gitti, 70 yaşından sonra da yolum açıldı." Gençlere tavsiyelerde de bulunan Karataş "Daima hedeflerinin peşinden gitsinler. İsteseler her şeyi başarırlar. İnsanı ileriye götüren azmidir. İçlerindeki azmi öldürmesinler" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Muğlalı Günay Teyze’den gençlere tavsiye: Azminizi öldürmeyin

'ANNEANNEMİ HİÇ OTURURKEN GÖRMEDİM'
Günay Teyze'nin fenomen olmasına vesile olan torunu Aslı Çaylak şunları söyledi: "Anneannem çok alçakgönüllü ve hoşgörülü birisi. Enerjisini başkalarına aktardığı ve samimi olduğu için bu kadar takipçisi var. İlkokul mezunu ama hayat okulundan mezun olmuş. Kendisini hiç otururken ve dinlenirken görmedim. Kendine hep bir şeyler katacak şeyler yapar."

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Muğlalı Günay Teyze’den gençlere tavsiye: Azminizi öldürmeyin Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Muğlalı Günay Teyze’den gençlere tavsiye: Azminizi öldürmeyin Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Muğlalı Günay Teyze’den gençlere tavsiye: Azminizi öldürmeyin
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