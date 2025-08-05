Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Muğlalı Günay Teyze’den gençlere tavsiye: Azminizi öldürmeyin

TARHANAYLA FENOMEN OLDU

Sosyal medyada da içerik üreten ve 120 bin takipçisi bulunan fenomen teyze nasıl popüler olduğunu şöyle anlattı: "Üç yıl önce sabah tarhanamı yaparken tıp fakültesini kazanan torunum geldi. Özlem gidermek için videomu çekti, sonra Instagram'a atmış. Hesap 1 haftada 5 bin takipçiye ulaştı. Biz de çok şaşırdık, tarhana sipariş eden bir sürü insan oldu. Torunum 'Anneanne, senin işin başından aşkın bunlarla uğraşabilecek misin? Hesabı kapatalım mı?' dedi. 'Ben her şeyin üstesinden geldim bunun da üstesinden gelirim' dedim. Videolara devam ettik, çok güzel yorumlar aldım. Şimdi Türkiye'nin her yerinden yaptıklarımı takdir eden; beni annesi, anneannesi, babaannesi yerine koyan binlerce takipçim var. Eve yorgun geldiğimde onların yorumlarını okumak bana enerji veriyor."

TORUNUMA "BENİ YAZDIR" DEDİM

Yarışmaya katılma serüvenini anlatan Karataş, "Uzun zamandır katılmak istiyordum ama bir türlü zaman bulamadım. Torunuma 'Beni yazdır, ben de gideceğim' dedim. Mülakatı da başarıyla geçerek yarışmaya katıldım ve çok da iyi karşılandım. Allah'ım da yardım etti, başarıyla döndüm" dedi.