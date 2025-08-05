Ekranlarda yeni “Jön Türk” devri! Atv bu sezon çok yakışıklı

Reyting rekortmeni ATV yeni sezona birbirinden yakışıklı jönlerden oluşan şampiyonlar ligi kadrosuyla giriyor. Ünlü oyuncuların rol aldığı sıfır kilometre diziler izleyicileri yine ekrana bağlayacak.

Yüksel Aytuğ atv'nin yeni sezon dizileriyle ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte Aytuğ'un 5 Ağustos 2025 tarihli yazısı:

Yılların reyting şampiyonu Atv yeni sezonda yeni bombalarıyla izleyiciyi bir kez daha ekranına bağlamak için gün sayıyor. Atv bu yıl Türkiye'de ne kadar yakışıklı varsa bünyesine kattı ve ekranlarda adeta yeni bir "Jön Türk" devri başlattı.