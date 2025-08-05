Ekranlarda yeni “Jön Türk” devri! Atv bu sezon çok yakışıklı
Yıllardır reytinglerin zirvesinde yer alan ATV, yeni sezonda güçlü projeleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Bu sezon birçok başarılı ve sevilen oyuncuyu kadrosuna katan kanal, ünlü jönlerden oluşan yıldızlarla adeta bir 'Şampiyonlar Ligi' kurdu.
Reyting rekortmeni ATV yeni sezona birbirinden yakışıklı jönlerden oluşan şampiyonlar ligi kadrosuyla giriyor. Ünlü oyuncuların rol aldığı sıfır kilometre diziler izleyicileri yine ekrana bağlayacak.
Yüksel Aytuğ atv'nin yeni sezon dizileriyle ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte Aytuğ'un 5 Ağustos 2025 tarihli yazısı:
Yılların reyting şampiyonu Atv yeni sezonda yeni bombalarıyla izleyiciyi bir kez daha ekranına bağlamak için gün sayıyor. Atv bu yıl Türkiye'de ne kadar yakışıklı varsa bünyesine kattı ve ekranlarda adeta yeni bir "Jön Türk" devri başlattı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolüne hayat vereceği Abi dizisinde ünlü oyuncuyu ailesi ile vicdanı arasında seçim yapmak zorunda kalan bir cerrah olarak izleyeceğiz.
Kanalın demirbaşı Kuruluş Osman ise yeni döneme Kuruluş Orhan ismiyle başlayacak. Devrini tamamlayan Osman karakteri (Burak Özçivit) yerini Orhan'a (Mert Yazıcıoğlu) bırakacak. Kırılmadık reyting rekoru bırakmayan, 7 kıtada ilgiyle izlenen dizinin 7'nci sezonunda yeni bir dönem başlarken, Osman Bey'in oğlu Orhan'ın hikayesini Mert Yazıcıoğlu ekranlara taşıyacak. Ona güzel oyuncu Alina Boz eşlik edecek.
Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerini paylaşacağı yeni Atv dizisi ise dünyada çok izlenen Queen of Tears'ın uyarlaması Aşk ve Gözyaşı adıyla ekranlara gelecek. Dizi, Meyra ile Selim'in masal gibi başlayan aşk hikayelerini anlatacak.
Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı dizi Gözleri Karadeniz ise Atv'nin yeni sezonda ekrana süreceği ağır toplarından bir başkası. Dizi, Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir aşk ve mücadele hikayesini ekrana taşıyacak.
Bir başka sıfır kilometre dizi ise Aynadaki Yabancı ismini taşıyor. Onur Tuna ve Simay Barlas'ın başrollerinde olacağı dizide bir annenin evladına kavuşmak için verdiği savaş ve değişim hikayesi anlatılıyor.
Atv'nin devam eden yapımlarında da yakışıklıların geçidi devam edecek. Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi isimleri kadrosunda bulunduran sevilen dizi Can Borcu, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkarken, ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster de Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yeni sezonda izleyenlere büyük heyecanlar yaşatacak.
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