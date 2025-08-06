06 Ağustos 2025, Çarşamba
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Sinan Akçıl’dan ‘Bana Sor’ yorumu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.08.2025 08:40
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Sinan Akçıl’dan ‘Bana Sor’ yorumu

Sinan Akçıl, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Göreme Festival Alanı'nda verdiği konserle Nevşehirlileri coşturdu. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bu yıl hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’u da unutmadı.

Sinan Akçıl, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Göreme Festival Alanı'nda verdiği konserle Nevşehirlileri coşturdu.

Akçıl konserinde, 'Yüzyılın Aşkı', 'Fark Atıyor', 'Tabi Tabi' gibi sevilen şarkılarını gece boyunca Nevşehirliler ile tek bir ağızdan söyledi.

Sabah'ın haberine göre; Ünlü sanatçı, pop müzikten arabeske, türkülerden rap müziğe uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilerden tam not aldı.

Bu sene kaybettiğimiz ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u da sahnesinde anan Akçıl, usta sanatçının 'Bana Sor' adlı eserini seslendirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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