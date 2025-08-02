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4. kez anne olacak: Wilma Elles bebeğinin cinsiyetini açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.08.2025 15:16
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4. kez anne olacak: Wilma Elles bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı unutulmaz Caroline karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Ünlü oyuncu Wilma Elles, 2014 yılında iş insanı Arif Kerem Göğüş ile nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin evliliği uzun sürmemiş, 2019 yılında yollarını ayırma kararı almıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikiz çocukları Milat ve Melodi'nin velayeti, boşanma sürecinin ardından anne Wilma Elles'e verilmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

4. BEBEK YOLDA

Alman oyuncu, 16 Aralık 2022'de ise avukat Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştirmişti. Milat, Melodi, Manolya Tiara adında üç çocuğu bulunan 38 yaşındaki ünlü isim, yeniden bebek beklediğini duyurmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan ünlü isim günler sonra bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Erkek bebek beklediğini duyuran Elles, "Biz de aramızda küçük bir cinsiyet belirleme partisi yaptık... Çoğu tahminleri doğru:) Siz nereden bildiniz? Milat' a erkek kardeş geliyor... Az kaldı... Ama en önemlisi sağlık..." dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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