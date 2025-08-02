4. kez anne olacak: Wilma Elles bebeğinin cinsiyetini açıkladı

CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan ünlü isim günler sonra bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Erkek bebek beklediğini duyuran Elles, "Biz de aramızda küçük bir cinsiyet belirleme partisi yaptık... Çoğu tahminleri doğru:) Siz nereden bildiniz? Milat' a erkek kardeş geliyor... Az kaldı... Ama en önemlisi sağlık..." dedi.

Kaynak: Instagram