İstanbul’da festival coşkusu: Manifest Grubu ve DJ Diesel aynı sahnede

İstanbul Festivali, 1 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da başladı. Festivalin açılış konseri Manifest grubuyla gerçekleşti. Esin, Lidya, Mina, Sueda, Hilal ve Zeynep'ten oluşan grup, 100 kişilik bando ve dansçı ekibiyle sahnede adeta bir karnaval havası estirdi.

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