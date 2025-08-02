İstanbul’da festival coşkusu: Manifest Grubu ve DJ Diesel aynı sahnede
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Festivali, Festival Park Yenikapı’da coşkulu bir açılışla başladı. Festivalin ilk gecesinde sahne alan Manifest grubu, enerjik performanslarıyla adeta karnaval havası estirdi. Açılış gecesinde asıl sürpriz ise NBA’in efsane ismi Shaquille O’Neal, nam-ı diğer DJ Diesel oldu.
İstanbul Festivali, 1 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da başladı. Festivalin açılış konseri Manifest grubuyla gerçekleşti. Esin, Lidya, Mina, Sueda, Hilal ve Zeynep'ten oluşan grup, 100 kişilik bando ve dansçı ekibiyle sahnede adeta bir karnaval havası estirdi.
Manifest, 'Zamansızdık', 'Arıyo', 'Snap', 'Yaşanacaksa' gibi hit parçalarını on binlerle birlikte seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan grup, enerjik performanslarıyla geceye damga vurdu.
DJ DIESEL SAHNE ALDI!
Basketbolun efsanevi ismi, 4 kez NBA şampiyonu ve Hall of Fame üyesi Shaquille O'Neal, 'DJ Diesel' kimliğiyle İstanbul Festivali'nde sahne aldı.
Konser, yüksek enerjili setiyle on binlerce müzikseveri coşturdu. DJ Diesel'in performansı, etkinlik alanını dev bir partiye dönüştürdü.
Gecenin sürprizi ise DJ Diesel'in Manifest üyeleriyle birlikte sahne alması oldu.
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