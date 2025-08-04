Elif Buse Doğan'dan çok konuşulacak "arabesk" itirafı
Türk halk müziğinin sevilen ismi Elif Buse Doğan, son yaptığı müzik itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Arabesk müziğe duyduğu tutkuyu samimi ifadelerle dile getiren başarılı sanatçı, 'Arabesksiz konser olmaz' sözleriyle dikkat çeken bir çıkış yaptı.
Son dönemin dikkat çeken seslerinden Elif Buse Doğan, samimi itiraflarda bulundu.
Kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Elif Buse Doğan, arabesk müziğin sahne performanslarında vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu söyledi.
SABAH'ın haberine göre; Çocukluğundan bu yana halk müziği, sanat müziği ve Batı müziği eğitimi aldığını belirten sanatçı, şunları söyledi:
"Arabesk müziği ise çok küçük yaşlardan itibaren severek dinledim. O dönemlerde arabesk dinlemek bazen yadırganırdı çünkü çevremde klasik Batı müziği eğitimi alan insanlar çoğunluktaydı. Ama benim ruhum hep oradaydı, hâlâ da öyle.
Sahnemi bir sofraya benzetiyorum; sofrada sadece zeytin ya da peynir olmaz, herkes çeşitlilik ister. Benim sahneme gelen dinleyici de bu çeşitliliği talep ediyor."
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