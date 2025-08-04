Elif Buse Doğan'dan çok konuşulacak "arabesk" itirafı

Kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Elif Buse Doğan, arabesk müziğin sahne performanslarında vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu söyledi.

SABAH'ın haberine göre; Çocukluğundan bu yana halk müziği, sanat müziği ve Batı müziği eğitimi aldığını belirten sanatçı, şunları söyledi:

"Arabesk müziği ise çok küçük yaşlardan itibaren severek dinledim. O dönemlerde arabesk dinlemek bazen yadırganırdı çünkü çevremde klasik Batı müziği eğitimi alan insanlar çoğunluktaydı. Ama benim ruhum hep oradaydı, hâlâ da öyle.

Kaynak: Instagram