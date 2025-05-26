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Usta sanatçı İlhan Şeşen'den acı haber! Hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.05.2025 14:08 Güncelleme: 26.05.2025 14:18
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Usta sanatçı İlhan Şeşen’den acı haber! Hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören 76 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Açıklamayı ünlü sanatçının ailesi yaptı.

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

İLHAN ŞEŞEN HAYATINI KAYBETTİ

Usta sanatçıdan kötü haber geldi. Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ailesi şu mesajı paylaştı:

İlhan Şeşen'in ailesinin yaptığı açıklama (A Haber arşiv)İlhan Şeşen'in ailesinin yaptığı açıklama (A Haber arşiv)

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

İlhan Şeşen, 18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da doğdu. 1968 yılında müzik hayatına adım atan sanatçı, 1971 yılında "Kavga" adlı ilk 45'liğini çıkardı. 1983 yılında Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen ile birlikte Grup Gündoğarken müzik grubunu kurdu.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

2001 yılında ikinci solo albümü "Neler Oluyor Bize?"yi yayımladı. 2003'te "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" albümünü çıkardı. Aynı dönemde TRT'de yayımlanan "Mühürlü Güller" dizisinde oyunculuk yaptı. 2004 yılında ise ATV'de yayımlanan "Aliye" dizisinde Feyyaz karakterine hayat verdi.

2005 yılında "Aşk Yalan" isimli dördüncü albümünü yayınladı. 2007'de Kanal D'de yayımlanan "Annem" adlı dizide rol aldı. 2012 yılında Star TV'de başlayan "Hayatımın Rolü" dizisinde de yer aldı.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Ayrıca, Leman Sam tarafından seslendirilen "Rüzgar" şarkısının bestesi İlhan Şeşen'e aittir.

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İlhan Şeşen'in Aile Hayatı: Eşi ve Çocukları

İlhan Şeşen, 1974 yılında Arzu Şeşen ile evlendi. Bu evlilik, 1996 yılında sona erdi. Çiftin bu birliktelikten Melis ve Fuat adında iki çocuğu oldu. Sanatçının özel yaşamına dair kamuoyuna çok fazla bilgi yansımasa da ailesiyle olan bağları zaman zaman merak konusu olmuştur.

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