Usta sanatçı İlhan Şeşen’den acı haber! Hayatını kaybetti

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İlhan Şeşen'in Aile Hayatı: Eşi ve Çocukları

İlhan Şeşen, 1974 yılında Arzu Şeşen ile evlendi. Bu evlilik, 1996 yılında sona erdi. Çiftin bu birliktelikten Melis ve Fuat adında iki çocuğu oldu. Sanatçının özel yaşamına dair kamuoyuna çok fazla bilgi yansımasa da ailesiyle olan bağları zaman zaman merak konusu olmuştur.