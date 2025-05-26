Usta sanatçı İlhan Şeşen'den acı haber! Hayatını kaybetti
Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören 76 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Açıklamayı ünlü sanatçının ailesi yaptı.
"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.
Usta sanatçıdan kötü haber geldi. Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ailesi şu mesajı paylaştı:
İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?
İlhan Şeşen, 18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da doğdu. 1968 yılında müzik hayatına adım atan sanatçı, 1971 yılında "Kavga" adlı ilk 45'liğini çıkardı. 1983 yılında Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen ile birlikte Grup Gündoğarken müzik grubunu kurdu.
2001 yılında ikinci solo albümü "Neler Oluyor Bize?"yi yayımladı. 2003'te "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" albümünü çıkardı. Aynı dönemde TRT'de yayımlanan "Mühürlü Güller" dizisinde oyunculuk yaptı. 2004 yılında ise ATV'de yayımlanan "Aliye" dizisinde Feyyaz karakterine hayat verdi.
2005 yılında "Aşk Yalan" isimli dördüncü albümünü yayınladı. 2007'de Kanal D'de yayımlanan "Annem" adlı dizide rol aldı. 2012 yılında Star TV'de başlayan "Hayatımın Rolü" dizisinde de yer aldı.
Ayrıca, Leman Sam tarafından seslendirilen "Rüzgar" şarkısının bestesi İlhan Şeşen'e aittir.
İlhan Şeşen'in Aile Hayatı: Eşi ve Çocukları
İlhan Şeşen, 1974 yılında Arzu Şeşen ile evlendi. Bu evlilik, 1996 yılında sona erdi. Çiftin bu birliktelikten Melis ve Fuat adında iki çocuğu oldu. Sanatçının özel yaşamına dair kamuoyuna çok fazla bilgi yansımasa da ailesiyle olan bağları zaman zaman merak konusu olmuştur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İPKA ne demek, ne anlama geliyor? Polis tayinlerinde İPKA dilekçesi neden verilir?
- Emlak Vergisi son ödeme tarihi 2025 | Emlak Vergisi ne zaman, hangi tarihlerde ödenecek? E-Devlet sorgulama ekranı
- Babalar Günü 2025: Bu yıl Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
- YADES başvuru formu 2025 | Yaşlı Destek Programı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
- 30 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Kurban Bayramı için et bıçağı, derin dondurucu ve daha fazlası raflarda
- Kabine Toplantısı bugün var mı? 26 Mayıs Pazartesi Kabine Toplantısı yapılacak mı?
- 16 milyon emekliye bayram ikramiyesi! Ek ödeme tarihleri hazır: 14.469 TL ve üstü alanlara...
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kurası hangi tarihte?
- CANLI HAVA DURUMU | İstanbul dahil 34 kente sarı uyarı! Balkanlardan geldi: Sağanak, çöl tozu, fırtına...
- AÖF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- BeIN Sports Haber CANLI İZLE | BeIN Sports Haber kanalı şifresiz mi, TV frekans bilgileri neler?
- Galatasaray kutlaması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS Şampiyonluk Kutlaması nereden canlı izlenir?