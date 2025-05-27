Bot kazasında ölümden dönmüşlerdi! Vuslat Doğan Sabancı’nın sergisinde gözler onu aradı

Kaynak: A HABER ARŞİV

BEKAR EVİNE TAŞINIYOR!

Sabah'tan Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde konuyu şu sözlerle kaleme aldı:

"Vuslat Doğan Sabancı, cumartesi günü, Çanakkale'de, Troya Müzesi'ndeki sergisini bir davetle açtı. Vuslat Hanım'ın sergisinin açılış davetinde, iş ve cemiyet hayatından birçok dostu vardı ama eşi Ali Sabancı yoktu. Biliyorsunuz, daha önce yazmıştım; Vuslat Doğan Sabancı, 1996'da evlendiği ve iki oğlunun babası Ali Sabancı ile boşanma arifesinde.Vuslat Hanım, ölümden döndüğü kazadan sorumlu tuttuğu eşinden ayrılmıştı. Ama her şeye rağmen Ali Sabancı'nın, eşinin Troya Müzesi'nde sergisinin açılış davetine katılmasını bekliyordum ama olmadı.Demek ki, köprüler tamamen atılmış.Hatta Ali Sabancı'nın, kendine yeni bir yuva kurma hazırlığında olduğunu öğrendim. Ali Bey, Etiler'de bir residance'ın penthonuse katını satın almış ve şu anda dekore ettiriyormuş. Birkaç hafta içinde de bekar evine taşınacakmış.Hem eşinin sergi açılış davetine katılmaması hem de kendine yeni bir yuva kurması bu evliliğin kesin bittiğinin bir göstergesi. Yakında resmen evliliklerini bitireceklerini düşünüyorum. Kim bilir, belki de boşandılar da haberimiz yok!"