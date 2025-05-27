Bot kazasında ölümden dönmüşlerdi! Vuslat Doğan Sabancı'nın sergisinde gözler onu aradı
Geçtiğimiz yıl Yunanistan tatilinde yaşadıkları ciddi bot kazası sonrası uzun süre tedavi gören Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı çiftinin 29 yıllık evliliği bitiyor. Boşanma arifesinde olduğu eşinin sergisine gitmeyen Sabancı, kendine yeni bir yuva kırma hazırlığında...
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Yunanistan'ın Leros Adası'na doğru yol alırken geçirdikleri korkunç bot kazasıyla ölümden dönen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çifti, zor günlerin ardından evliliklerinde kriz yaşadı.
GÖZLER EŞİNİ ARADI!
Vuslat Doğan Sabancı, geçtiğimiz cumartesi günü Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde düzenlenen bir davetle sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış davetine iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Davette, Vuslat Doğan Sabancı'nın eşi Ali Sabancı'nın katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
BEKAR EVİNE TAŞINIYOR!
Sabah'tan Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde konuyu şu sözlerle kaleme aldı:
"Vuslat Doğan Sabancı, cumartesi günü, Çanakkale'de, Troya Müzesi'ndeki sergisini bir davetle açtı. Vuslat Hanım'ın sergisinin açılış davetinde, iş ve cemiyet hayatından birçok dostu vardı ama eşi Ali Sabancı yoktu. Biliyorsunuz, daha önce yazmıştım; Vuslat Doğan Sabancı, 1996'da evlendiği ve iki oğlunun babası Ali Sabancı ile boşanma arifesinde.Vuslat Hanım, ölümden döndüğü kazadan sorumlu tuttuğu eşinden ayrılmıştı. Ama her şeye rağmen Ali Sabancı'nın, eşinin Troya Müzesi'nde sergisinin açılış davetine katılmasını bekliyordum ama olmadı.Demek ki, köprüler tamamen atılmış.Hatta Ali Sabancı'nın, kendine yeni bir yuva kurma hazırlığında olduğunu öğrendim. Ali Bey, Etiler'de bir residance'ın penthonuse katını satın almış ve şu anda dekore ettiriyormuş. Birkaç hafta içinde de bekar evine taşınacakmış.Hem eşinin sergi açılış davetine katılmaması hem de kendine yeni bir yuva kurması bu evliliğin kesin bittiğinin bir göstergesi. Yakında resmen evliliklerini bitireceklerini düşünüyorum. Kim bilir, belki de boşandılar da haberimiz yok!"
BÜLENT CANKURT'UN MART AYINDAKİ YAZISI...
"Önceki gün sosyete ve iş dünyasını sarsacak bomba bir dedikodu kulağıma geldi. Sosyeteden birkaç farklı kişiden aldığım bilgilere göre, Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı ayrılmış! Evet, yanlış okumadınız.
1996 yılında evlenen, Sabancı Ailesi'nden Ali Bey ile Doğan Ailesi'nin kızı Vuslat Hanım'ın evliliği, -resmen olmasa da- sona ermiş. Evlerini ayıran çift bir süredir ayrı yaşıyormuş.
Hatta mahkemeye başvurup boşanmak için resmi süreci başlattıkları da dedikodular arasında dolaşıyor.
Bu arada ben, Kasım 2023'te, çiftin aralarının bozuk olduğunu, tedavi gören Vuslat Doğan Sabancı'nın eşi Ali Bey ile görüşmek istemediğini yazmıştım.
Sebebinin de; ölümden döndükleri Ağustos 2023'teki bot kazasından Vuslat Hanım'ın eşini sorumlu tutması olduğunu eklemiştim. Çok şükür uzun sürse de ikisi de iyileşti ve kazanın yaraları sarıldı ama kalplerindeki yarayı bir türlü saramamışlar demek ki..."
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