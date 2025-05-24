Beşiktaş'ta cinayet: Yeşilçam yıldızı evinde öldürüldü! Görgü tanığı dehşet anını anlattı
Beşiktaş'ta Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi kadın tarafından öldürüldü. Katil, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, görgü tanığı cinayet anını anlattı.
Eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, internet üzerinden tanıştığı genç kadın tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü.
BIÇAKLAYIP KAÇTI
Olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hollanda'da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bir süre önce Beşiktaş'taki evine geldi.
Sulukahya olay günü sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.'yi evine davet etti. Eve gelen kadınla Sulukahya arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada mutfaktan bıçak alan kadın Sulukahya'yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.
KURTARILAMADI
Sürünerek alt kata inen Sulukahya, komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını ve mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'yı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Fatma Gülsüm P., emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
''BANA SARKINTILIK YAPTI''
"Kasten Öldürme" suçundan adli işlem başlatılan Fatma Gülsüm P.'nin ifadesine ulaşıldı. Fatma Gülsüm P.'nin ifadesinde, "Mehmet Serdar Sulukaya ile sosyal medya uygulamasından tanıştık. Sohbet amaçlı buluştuk. Eve geçtiğimizde bana sarkıntılık yaptı. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi korumak için üzerinde taşıdığım bıçakla saldırdım" dediği öğrenildi.
GÖRGÜ TANIĞI KOMŞU ANLATTI
Olayın nasıl yaşandığını anlatan apartman sakinlerinden bir kişi "Olay sırasında gürültüye uyandım. Bıçaklamışlar daireden çıkıyor. 5 numaralı dairenin önünde yığılıyor. O arada ambulans ve polisler çağırılıyor müdahale ediliyor. Camdan bakmış komşular. Kız bir an apartman önünde duraklamış ondan sonra kilisenin o tarafa doğru kaçmış. Bıçağı saplayıp bırakmış" diye konuştu.
MEHMET SERDAR SULUKAHYA KİMDİR?
Mehmet Serdar Sulukahya, 1 Ocak 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk sinema oyuncusudur. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olarak kabul edilen Sulukahya, "Beyaz Ölüm", "Hülyam" ve "Yakılacak Kadın" gibi birçok yapımda oyunculuk yaptı.
Kariyeri boyunca Fatma Girik, Tarık Akan, Ahu Tuğba, Bulut Aras ve Nuri Alço gibi efsane isimlerle aynı projelerde yer aldı. Uzun süredir Hollanda'da ikamet etse de, zaman zaman İstanbul Beşiktaş'taki evinde de yaşamını sürdürmekteydi.
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