Beşiktaş’ta cinayet: Yeşilçam yıldızı evinde öldürüldü! Görgü tanığı dehşet anını anlattı

Kaynak: DHA

KURTARILAMADI

Sürünerek alt kata inen Sulukahya, komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını ve mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'yı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Fatma Gülsüm P., emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.