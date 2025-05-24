Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya acı haberi duyurdu: "Hoşçakal can dostum"

Yarışmadaki tavırlarıyla ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren başarılı ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, oğlu Utkan ile ödül töreninde boy göstermişti. Yalınkaya'nın oğlunun da kendi izinden giderek şef olduğunu öğrenenler şaşırmıştı.