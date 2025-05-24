Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya acı haberi duyurdu: "Hoşçakal can dostum"
MasterChef jüri üyesi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, rahmetli babasından kendisine emanet kalan can dostu Duman'ın vefat ettiğini duyurdu. İşte sosyal medyadaki o paylaşım...
Yarışmadaki tavırlarıyla ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren başarılı ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, oğlu Utkan ile ödül töreninde boy göstermişti. Yalınkaya'nın oğlunun da kendi izinden giderek şef olduğunu öğrenenler şaşırmıştı.
İkiliyi yan yana görenler 'Çok benziyorlar', 'Aynı babası gibi', 'Babasının kopyası olmuş' gibi yorumlarda bulunmuştu.
ACI HABERİ DUYURDU
51 yaşındaki şef Yalçınkaya, Instagram hesabındaki yeni paylaşımıyla sevenlerine kötü haberi verdi.
Hayatını kaybeden babasından kendisine emanet kalan köpeği Duman'ın hayatını kaybettiğini duyuran şef, köpeğiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı yayımlayarak "Can dostumu 18 yıllık arkadaşımı baba yadigarı Duman'ı kaybettik" notunu düştü.
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