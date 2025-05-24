24 Mayıs 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den Barcelona'da mutluluk pozu

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den Barcelona'da mutluluk pozu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.05.2025 12:47
ABONE OL
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’den Barcelona’da mutluluk pozu

Kurt Efe isminde bir evladı olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer çifti, Barselona'ya gitti. Dizer, eşiyle verdiği mutluluk pozunu takipçileriyle paylaştı.

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, yakın arkadaşları Zeynep Üner ile Ali Deveci'nin nikahlarına katılmak üzere Barselona'ya gitti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

BARSELONA'DA POZ VERDİLER

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

BABA OĞUL SPORDA

Öte yandan bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe'yi de spor salonuna götürmüştü.

Kıvanç Tatlıtuğ, ağırlık kaldırırken; babasına benzerliği ile dikkat çeken Kurt Efe ise salonda bisiklete binmişti.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör