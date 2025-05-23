Yeşilçam oyuncusu Beşiktaş’taki evinde bıçaklandı! Şüpheli gözaltında

Kaynak: Sosyal medya

SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR!

Eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya uzun zamandır Hollanda'da yaşıyordu. 60 yaşındaki adam arada bir İstanbul'a gelip Beşiktaş'taki evinde kalıyordu.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Sulukahya iddiaya göre geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden tanıştığı kadını evine davet etti. Eve gelen kadın ile Sulukahya arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.