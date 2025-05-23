Yeşilçam oyuncusu Beşiktaş'taki evinde bıçaklandı! Şüpheli gözaltında
Türk sinemasının önde gelen isimleri ile kamera karşısına geçen Mehmet Serdar Sulukahya dün gece Beşiktaş'taki evinde sosyal medyadan tanıştığı bir kadın tarafından bıçaklandı. Edinilen bilgilere göre, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi usta isimlerle aynı seti paylaşan Mehmet Serdar Sulukahya'dan acı haber geldi.
SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR!
Eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya uzun zamandır Hollanda'da yaşıyordu. 60 yaşındaki adam arada bir İstanbul'a gelip Beşiktaş'taki evinde kalıyordu.
BIÇAKLAYIP KAÇTI
Sulukahya iddiaya göre geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden tanıştığı kadını evine davet etti. Eve gelen kadın ile Sulukahya arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Sulukahya sürünerek alt kat komşusuna gidip yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Sulukahya yoğun bakıma alındı. Kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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