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Karşılıksız çek şoku! Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a dava

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.05.2025 16:59
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Karşılıksız çek şoku! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’a dava

Denizli’de faaliyet gösteren yaş mama ve konserve üreten bir firma, ünlü oyuncu Yağmur Atacan’ın sahibi olduğu şirket üzerinden yapılan alım için kendilerine kesilen çekin karşılıksız çıkması ve muhatap bulamaması üzerine yargı yoluna gitti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde faaliyet gösteren yaş mama ve konserve üretimi yapan firma ile ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu evcil hayvan mama şirketi, 1 yıl önce ticari faaliyetlere başladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Denizlili firmaya, son aylarda alınan ürünlere karşılık olarak söz konusu şirkete ait 761 bin 510 liralık çek verildi. 27 Nisan 2025 tarihli verilen çekin günü geldiğinde bankaya giden firma yetkilileri, aldıkları cevap karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Çekin karşılıksız olduğunu öğrenen firma, hem Yağmur Atacan'a hem de şirket çalışanlarına ulaşmaya çalışmaya çalışsa da çabaları yetersiz kaldı. Denizli firmasının şikayeti üzerine başlayan alacak davasında, yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Çözüm için denedikleri tüm yolların sonuçsuz kalması üzerine yargı yoluna başvurduklarını ifade eden mama firması Finans Müdürü Sadri Porhan, "Denizli'de yaş mama ve konserve üreten bir firmayız. Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu şirketle yaklaşık 1 yıldır ticari faaliyetlerde bulunuyoruz. Son 2-3 aya ilişkin alınan ürünler için firmaya ait çekler verdi. Bu çeklerden bir tanesinin günü geldi ve bu çek karşılıksız çıktı. Günü gelmemiş çeklerimiz de var. Kendisine ulaşmak istedik ama ulaşamadık. Sonuç olarak kendisi ile ilgili idari ve icra takibi başlattık" dedi.

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