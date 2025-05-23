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Cacık gafıyla sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı'dan açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.05.2025 11:37 Güncelleme: 23.05.2025 11:39
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Cacık gafıyla sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı’dan açıklama

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, son katıldığı programda cacığı unuttuğu için gündem olmuştu. Subaşı, gelen eleştirilere cacık yerken yayınladığı video ile yanıt verdi.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 5 Çayı programına konuk olan Şeyma Subaşı açıklamalarıyla yine gündem oldu.

ZOR ANLATTI

"Senin 5 çayı sofran nasıl olurdu?" sorusuna verdiği cevapta, 'patates salatası'nı 'soğuk patates yemeği', 'cacığı da 'yeşil yoğurt' diyen Şeyma Subaşı sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bu programdan sonra söyledikleri hakkında eleştiriler alan ünlü isme yorum yağdı. Sosyal medyada çok eleştirilen Subaşı, Instagram hesabından cacık yediği anları yayınlayarak eleştirilere cevap verdi.

"İLHAM OLDUM"

Subaşı açıklamasında "Cacığı unutmuşmuş! Tabii ki de cacığı unutmadım arkadaşlar. Aman siz viral yapacak bir şey bulun. Orada bir sürü güzel şey konuştuk. Bunların hiçbirini almayın siz. Cacık bilmiyormuş! Ama ilham oldum bak, Zuzu hanım eve döndüm cacık yapmış. Cacık güzel yiyin. Sevgiler..." dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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