Cacık gafıyla sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı’dan açıklama

Bu programdan sonra söyledikleri hakkında eleştiriler alan ünlü isme yorum yağdı. Sosyal medyada çok eleştirilen Subaşı, Instagram hesabından cacık yediği anları yayınlayarak eleştirilere cevap verdi.

"İLHAM OLDUM"

Subaşı açıklamasında "Cacığı unutmuşmuş! Tabii ki de cacığı unutmadım arkadaşlar. Aman siz viral yapacak bir şey bulun. Orada bir sürü güzel şey konuştuk. Bunların hiçbirini almayın siz. Cacık bilmiyormuş! Ama ilham oldum bak, Zuzu hanım eve döndüm cacık yapmış. Cacık güzel yiyin. Sevgiler..." dedi.

Kaynak: Instagram