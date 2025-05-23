Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası! "Yalan tanıklık" davasında karar
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun, menajer Ayşe Barım’ın da adının geçtiği 'Gezi Parkı' soruşturması kapsamında “yalan tanıklık” yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı.
Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği iddia edildiği soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı.
İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Halit Ergenç ve sanık avukatları hazır bulundu.
"BEN YALAN SÖYLEMEDİM"
Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Ergenç, "Orada benim tanık olarak ifademe başvuruldu ve ben yalan söylemedim. Görüşmemin olup olmadığı sorulmadı, sorulsaydı sakınacağım bir şeyim yoktu gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Samimiyet göreceli bir kavram, biz sektörde bir sürü insanla çeşitli yerlerde samimi pozlar verebiliriz veya aynı projede yer aldığımız bir sürü bölüm çektiğimiz kişilerle samimiyetimiz olmayabiliyor. İçimdeki 'keşke'lerden bir tanesi, keşke o dönem karşı dava açsaydım fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin çünkü akıl almaz iddialarda bulunuyorlardı.
Oysa orada insan seli vardı, sanki biz ön plandaymışız gibi olmuştu. Ben bana ne sorulduysa ona cevap verdim, bana sorulduğunda ise görüşmem olmadığını, irtibatım olmadığını belirttim. Sonra bana Ayşe Barım ile ilgili soru soruldu, ben Ayşe Barım ile onlarla ne görüşüp ne konuşacağını bilecek kadar tanışık değilim dedim. Herhangi bir kastımın mevcut olmaması ve suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler. Son sözü sorulan sanık Ergenç, mahkemeden beraatını talep etti.
ERGENÇ'E 1 YIL 10 AY, KOCAOĞLU'NA 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Halit Ergenç'i "yalan tanıklık" suçundan duruşmada saygılı bir tutum sergilediğini de dikkate alarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Sanık Rıza Kocaoğlu ise aynı suçtan saygılı bir tutum sergilediği de göz önüne alınarak 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı ve her ikisinin de bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
"YALAN SÖYLEDİM YANİ?"
Kararın okunmasının ardından Ergenç, hakime "yalan söyledim yani?" şeklinde sordu. Moralinin bozulduğu görülen Ergenç, hakimin kendisine karara itiraz edebileceğini hatırlatması üzerine "itiraz edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.
Ergenç, basın mensuplarının sorularını ise "daha sonra" diyerek yanıtlamadan adliyeden ayrıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 🏀 Final Four’da Dev Kapışma! Fenerbahçe - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, hangi kanalda?
- AUZEF bahar dönemi bitirme sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?
- Dünyanın en lezzetlisi seçilen Türk yemeği bakın hangisi oldu!
- 23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu | Tatil hazırlığı başladı: bu fiyatlar kaçmaz! Tesettür mayo, güneş kremi, plaj çantası
- Hafta sonu sınav var mı, 2025 e-YÖKDİL sınavı ne zaman? ÖSYM e-YÖKDİL sınavı giriş belgesi erişime açıldı
- 2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
- 23 Mayıs Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet Cuma hutbesi konusu ve tam metni
- 23 Mayıs hava durumu | Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! Hangi bölgeler etkilenecek?
- Osmanlı'dan günümüze geldi: Kolesterolü sıfırlıyor
- Sır perdesi aralandı! Türkiye sessiz sedasız yapıyordu: 6. nesil savaş uçağı YFQ-42A ortaya çıktı!
- GS Yenikapı Şampiyonluk Kutlaması 2025 | Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede olacak?
- Merkez Bankası'ndan emekli ve memura yeni zam oranı! %18.09'la en düşük 17.000 TL maaş! 14.469 TL ve üstü alana...