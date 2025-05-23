Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram’dan duygusal paylaşım!

Kaynak: A HABER ARŞİV

"İÇİMİN IŞIĞI SÖNDÜ"

Yaşadığı duyguyla ilgili paylaşım yapan Türkü Akbayram şu ifadeleri kullandı:

"Toparlanmanın, bir daha eskisi gibi olmanın mümkün olmadığını düşündüğüm ancak hep klişe gelen hayatın devam ediyor olması gerçeğini iliklerime kadar hissettiğim bir yerdeyim... İçimin ışığı söndü geri de gelmeyecek ama geri kalan ne varsa devam da edecek öyle ya da böyle... Zormuş hayli zormuş yıkıcıymış... Ve fakat düşe kalka yara bere içinde kalkıyoruz..."

Kaynak: A HABER ARŞİV