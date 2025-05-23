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Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.05.2025 11:48
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Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram’dan duygusal paylaşım!

Usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart'ta çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmişti. Babasının vefatıyla sarsılan Türkü Akbayram, sahnelere döneceğini duygusal bir mesajla duyurdu.

Evinde düştükten sonra iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılan sanatçı 75 yaşındaki Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği hastanede 2 Mart 2025 günü çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Edip Akbayram sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

Babasının vefatının birinci ayında duygusal bir paylaşım yapan Türkü Akbayram, "Bir su damlası olup gökyüzünden okyanusa, sana karışacağım güne kadar şimdilik hoşçakal benim canım, biricik, çınarım dağım babam" demişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Babası gibi sanatçı olan Türkü Akbayram, yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

"İÇİMİN IŞIĞI SÖNDÜ"

Yaşadığı duyguyla ilgili paylaşım yapan Türkü Akbayram şu ifadeleri kullandı:

"Toparlanmanın, bir daha eskisi gibi olmanın mümkün olmadığını düşündüğüm ancak hep klişe gelen hayatın devam ediyor olması gerçeğini iliklerime kadar hissettiğim bir yerdeyim... İçimin ışığı söndü geri de gelmeyecek ama geri kalan ne varsa devam da edecek öyle ya da böyle... Zormuş hayli zormuş yıkıcıymış... Ve fakat düşe kalka yara bere içinde kalkıyoruz..."

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

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