Hande Erçel'den "ayrılık" iddialarına fotoğraflı yanıt!
Kariyerindeki başarısı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündemde olan Hande Erçel'den yeni kareler geldi. Sevgilisi Hacı Sabancı ile verdiğini pozunu paylaşan güzel oyuncu, 'ayrılık' iddialarını yalanlamış oldu.
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile sevgilisi iş insanı Hakan Sabancı'nın ilişkisi magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.
Son olarak 78'inci Cannes Film Festivali'nde boy gösteren Hande Erçel'in kıyafeti sosyal medyayı sallamıştı. Kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, yeni fotoğraflar yayınladı.
Siyah kombini çok beğenilen Hande Erçel, sık sık çıkan "ayrılık" iddialarına sevgilisi Hakan Sabancı ile verdiği pozuyla yanıt verdi.
Uzun süredir aşk yaşayan çiftin mutluluk pozu, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
31 yaşındaki Hande Erçel'in gün batımında çektiği karelere binlerce beğeni gibi yorumlar geldi.
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