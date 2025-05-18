Sagopa Kajmer’den Başkan Erdoğan’a teşekkür! Sahnede ne konuştular?

Başkan Erdoğan-Sagopa Kajmer-Ferhat Göçer (AA)

Kajmer, 'Ateşten Gömlek' şarkısını seslendirdi. Başkan Erdoğan'ın sanatçıların elini havaya kaldırarak gençleri selamlaması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SABAH'tan Hakan Uç'un haberine göre Sagopa Kajmer, etkinlikte yaşananları şöyle anlattı: "AK Parti Gençlik Kolları bir festival yapacağını belirtti. Ve bu festival için Cumhurbaşkanlığı makamından arandım. Sahne almam için Cumhurbaşkanı'nın özel isteğiyle davet edildim. Toplumun her kesiminden dinleyicim olduğu gibi AK Parti'den de beni dinleyen, şu anda iyi yerlere gelmiş insanlar var. Şarkılarımızla büyümüş gençlerle buluşmak harika. Cumhurbaşkanlığı makamı bu ülkenin en yüksek temsil makamı. Bu davete katılmam o makama ve temsil ettiği milletimize duyduğum saygının bir göstergesidir. Cumhurbaşkanı da Arnavutluk dönüşü ayağının tozuyla festivale katıldı. Aslında ben fazla durmayacağını, hatta yorgun olduğunu düşünmüştüm. Fakat iştirak etti. Hatta benim üç şarkımı dinledi. Kendisine bir sandalye sunuldu, protokolsüz. Öncesinde ise katılımcı sanatçılarla halkı selamlamak istedi. Sahneye çıktık ve katılımcıları hep beraber selamladık. Giderken kendisiyle kısa bir 'Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, beni mutlu ettiniz' şeklinde bir diyaloğumuz oldu. Ardından kısa bir süre daha sahnede kaldım ve setimi bitirdim."