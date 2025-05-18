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Sagopa Kajmer'den Başkan Erdoğan'a teşekkür! Sahnede ne konuştular?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.05.2025 12:43
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Sagopa Kajmer’den Başkan Erdoğan’a teşekkür! Sahnede ne konuştular?

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen GENÇFEST, coşkulu anlara sahne oldu. Etkinlikte sahne alan Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer, sevilen şarkılarıyla gençleri adeta büyüledi. Festivale katılan Başkan Erdoğan da sahnede sanatçıların performansını bir süre izledi. Erdoğan, Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer ile birlikte sahneye çıkarak sanatçıların ellerini havaya kaldırması sosyal medyada büyük ilgi görürken, Kajmer o anlara ilişkin konuştu.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca düzenlenen 'GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali'ne ünlü sanatçılar katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasını yapmak için kürsüye geldiği sırada sahnede sanatçı Ferhat Göçer, 'Ayrılsak Ölürüz Biz' ve 'Üzüm' şarkılarını söyledi.

Başkan Erdoğan GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali'ne katıldı (AA)Başkan Erdoğan GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali'ne katıldı (AA)

Başkan Erdoğan, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sahnede bir süre Göçer ve Sagopa Kajmer'in şarkılarını dinledi.

Başkan Erdoğan-Sagopa Kajmer-Ferhat Göçer (AA)Başkan Erdoğan-Sagopa Kajmer-Ferhat Göçer (AA)

Kajmer, 'Ateşten Gömlek' şarkısını seslendirdi. Başkan Erdoğan'ın sanatçıların elini havaya kaldırarak gençleri selamlaması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SABAH'tan Hakan Uç'un haberine göre Sagopa Kajmer, etkinlikte yaşananları şöyle anlattı: "AK Parti Gençlik Kolları bir festival yapacağını belirtti. Ve bu festival için Cumhurbaşkanlığı makamından arandım. Sahne almam için Cumhurbaşkanı'nın özel isteğiyle davet edildim. Toplumun her kesiminden dinleyicim olduğu gibi AK Parti'den de beni dinleyen, şu anda iyi yerlere gelmiş insanlar var. Şarkılarımızla büyümüş gençlerle buluşmak harika. Cumhurbaşkanlığı makamı bu ülkenin en yüksek temsil makamı. Bu davete katılmam o makama ve temsil ettiği milletimize duyduğum saygının bir göstergesidir. Cumhurbaşkanı da Arnavutluk dönüşü ayağının tozuyla festivale katıldı. Aslında ben fazla durmayacağını, hatta yorgun olduğunu düşünmüştüm. Fakat iştirak etti. Hatta benim üç şarkımı dinledi. Kendisine bir sandalye sunuldu, protokolsüz. Öncesinde ise katılımcı sanatçılarla halkı selamlamak istedi. Sahneye çıktık ve katılımcıları hep beraber selamladık. Giderken kendisiyle kısa bir 'Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, beni mutlu ettiniz' şeklinde bir diyaloğumuz oldu. Ardından kısa bir süre daha sahnede kaldım ve setimi bitirdim."

Başkan Erdoğan-Sagopa Kajmer-Ferhat Göçer (AA)Başkan Erdoğan-Sagopa Kajmer-Ferhat Göçer (AA)

'TİCARİ KAYGISI OLAN BİRİ DEĞİLİM'
Ünlü sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "Ben bir müzisyenim. Siyasi bir kişiliğim yok. Milletimizi temsilen en üst makam olan Cumhurbaşkanlığı daveti üzerine işimi yapmak için oradaydım. Daha önce de birçok farklı kesimi temsil eden konserlerde müziğimi icra ettim. O zaman da 'Ticari kaygın mı var?' denilerek eleştirilmiştim. Ticari kaygısı olan biri değilim. Bunu en net bir şekilde astronomik rakamlarla gelen reklam tekliflerini reddetmemden ya da yüzlerce albüm ve şarkımı ücretsiz dijital platformlarda yayınlamamdan anlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kimseyi ötekileştirmeden, en iyi bildiğim şeyi, yani müziğimi yapmaya devam edeceğim!"

Başkan Erdoğan-Sagopa Kajmer-Ferhat Göçer (AA)Başkan Erdoğan-Sagopa Kajmer-Ferhat Göçer (AA)

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