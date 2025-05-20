Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in annesi hayatını kaybetti!
Sunucu Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel'in annesinden acı haber geldi. Annesinin vefatıyla sarsılan ünlü isim, sosyal medya hesabından cenaze töreniyle ilgili bilgileri paylaştı.
Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Aslı Hünel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Hünel, geçtiğimiz günlerde annesi Şükran Hünel'in yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı.
Aslı Hünel, annesine özlemini şu sözlerle ifade etmişti:
''BEN ANNEMİ ÖZLEDİM''
''Ben günlerdir ne yapıyorum biliyor musunuz? Yayınım bitince annemin beni arama saatini bekliyorum iyi, kötü eleştiri yapardı onu bekliyorum. Güzeldin ya da bu olmamış bunu yapsan daha iyi olurdu demelerini bekliyorum. Set çıkışı akşam da olsa onu aramamı beklerdi arayamazsam kızardı. Pazar günü 'neredesiniz, geliyor musunuz?' demesini özledim. Ben annemi özledim, hadi annem ne olur iyi ol.''
ACI HABERİ DUYURDU
Hastanede annesini ziyaret ettiğini belirten Aslı Hünel, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbbim şifa, yakınlarına güç versin" ifadelerini kullanmıştı.
Şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel'den acı haber geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından annesi Şükran Hünel'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
''EN KIYMETLİMİZİ KAYBETTİK''
Hünel annesinin vefat haberini şu sözlerle duyurdu:
''Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakkın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz''
Ünlü isim, annesinin cenaze töreni bilgileriyle ilgili şu mesajı yayınladı:
''Canımız annemizin cenazesi 21 Mayıs Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanımıza defnedilecektir. Dualarınızı eksik etmeyin.''
Saruhan Hünel de Instagram hesabından annesiyle bir fotoğrafını duygusal sözlerle paylaştı:
"Güzeller güzeli gülüşleri olan canımın içi anacığım. Bu yaşa gelsem de göbek bağından bağlı olan ben parçamı kaybettim. Herkesin yardımına koşan kimin derdi varsa ona ortak olan neyi varsa paylaşan güzel yürekli anam her fotoğrafımız da beni sımsıkı tutan anam Sana ve babama kavuşacağım anı heyecanla bekleyeceğim. SENİ ÇOK SEVİYORUM! Mekanın cennet olsun güzel gözlü annem"
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