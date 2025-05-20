Aslı Hünel ile Saruhan Hünel’in annesi hayatını kaybetti!

Kaynak: Instagram

Aslı Hünel, annesine özlemini şu sözlerle ifade etmişti:

''BEN ANNEMİ ÖZLEDİM''

''Ben günlerdir ne yapıyorum biliyor musunuz? Yayınım bitince annemin beni arama saatini bekliyorum iyi, kötü eleştiri yapardı onu bekliyorum. Güzeldin ya da bu olmamış bunu yapsan daha iyi olurdu demelerini bekliyorum. Set çıkışı akşam da olsa onu aramamı beklerdi arayamazsam kızardı. Pazar günü 'neredesiniz, geliyor musunuz?' demesini özledim. Ben annemi özledim, hadi annem ne olur iyi ol.''

ACI HABERİ DUYURDU

Hastanede annesini ziyaret ettiğini belirten Aslı Hünel, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbbim şifa, yakınlarına güç versin" ifadelerini kullanmıştı.