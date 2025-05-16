Gençlik Festivali'nde renkli görüntüler! Başkan Erdoğan gençlerle bir arada konseri keyifle dinledi | Pankartları tek tek okudu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen, GENÇFEST "Bir Gençlik Festivali" programına katıldı. Başkan Erdoğan, gençlerin hazırladığı ve CHP'nin tiye alındığı "Banta, filtreye gerek yok biz hep netiz", "Zirveye hırsız değil, tarih yazmak pankartlarını da okudu. Öte yandan program sonunda Başkan Erdoğan, şarkıcı Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer'in verdiği konseri ise gençlerle keyifle dinledi. İşte renkli görüntülerin yaşandığı o anlar...
Giriş Tarihi: 16.05.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 20:58