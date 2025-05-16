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Gençlik Festivali'nde renkli görüntüler! Başkan Erdoğan gençlerle bir arada konseri keyifle dinledi | Pankartları tek tek okudu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen, GENÇFEST "Bir Gençlik Festivali" programına katıldı. Başkan Erdoğan, gençlerin hazırladığı ve CHP'nin tiye alındığı "Banta, filtreye gerek yok biz hep netiz", "Zirveye hırsız değil, tarih yazmak pankartlarını da okudu. Öte yandan program sonunda Başkan Erdoğan, şarkıcı Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer'in verdiği konseri ise gençlerle keyifle dinledi. İşte renkli görüntülerin yaşandığı o anlar...

Giriş Tarihi: 16.05.2025 20:08 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 20:58
Gençlik Festivali’nde renkli görüntüler! Başkan Erdoğan gençlerle bir arada konseri dinledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen, GENÇFEST "Bir Gençlik Festivali" programına katıldı.

Gençlik Festivali’nde renkli görüntüler! Başkan Erdoğan gençlerle bir arada konseri dinledi

BAŞKAN ERDOĞAN GENÇFEST'TE KONSER KEYFİNE ORTAK OLDU

Konuşması sırasında tribünlerde açılan "Roman olur yazsam seni" ve ''Kalbimin en nazlı yerinde, yerin var derinde" pankartlarını okuyan Erdoğan, "Bu romanı bir an önce yaz ama bana göndermeyi de unutma." dedi.

Gençlik Festivali’nde renkli görüntüler! Başkan Erdoğan gençlerle bir arada konseri dinledi

Başkan Erdoğan, gençlik kollarında çalışmış, yüreğini ortaya koyarak mücadele veren tüm gençleri gönülden kutladığını söyledi.

Tribünde açılan "Banta, filtreye gerek yok biz hep netiz", "Zirveye hırsız değil, tarih yazmak gerek", "Trendler değişir, aşkımız değişmez" pankartlarını okuyan Erdoğan, festivalde sahne alan şarkıcılara da teşekkür etti.

Gençlik Festivali’nde renkli görüntüler! Başkan Erdoğan gençlerle bir arada konseri dinledi

"SİZ GENÇLER, TÜRKİYE'NİN AYDINLIK GELECEĞİNİ TEMSİL EDİYORSUNUZ"

Salonu dolduran gençlere teşekkür eden Erdoğan, "Enerjisiyle, coşkusuyla, heyecanıyla geleceğe dair ümitlerimizi yeşerten her bir gencimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı'na böylesine dinamik, böylesine birikimli, böylesine ahlaklı bir gençlikle adım atmaktan iftihar ediyorum. Bu kutlu mücadelede sizlerle yol arkadaşlığı yapmaktan büyük bir onur, büyük bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, gençlerin Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sizlere baktıkça çok daha büyük, güçlü, müessir ve muteber bir Türkiye görüyorum. Sizlere baktıkça dalları dünyanın dört bir ucuna uzanan köklü bir çınarın yemyeşil yapraklarını görüyorum. Size baktıkça ümidi, sevgiyi, merhameti, büyük bir medeniyetin o zengin mirasını görüyorum.

Gençlik Festivali’nde renkli görüntüler! Başkan Erdoğan gençlerle bir arada konseri dinledi

Her biriniz bu ülkenin istikbalisiniz. Her biriniz bu ülkenin ümidisiniz. Her biriniz bu ülkenin parlak yarınlarısınız. Cesaretin rengi, adanmışlığın resmi, mücadelenin neferi işte sizlersiniz. Bana sizin gibi gençlerle yol yürümeyi nasip eden Rabbime binlerce kez hamdolsun. Mevla'm birliğimizi daim, kardeşliğimizi güçlü, dayanışmamızı daim eylesin."

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