Gençlik Festivali'nde renkli görüntüler! Başkan Erdoğan gençlerle bir arada konseri keyifle dinledi | Pankartları tek tek okudu

"SİZ GENÇLER, TÜRKİYE'NİN AYDINLIK GELECEĞİNİ TEMSİL EDİYORSUNUZ"

Salonu dolduran gençlere teşekkür eden Erdoğan, "Enerjisiyle, coşkusuyla, heyecanıyla geleceğe dair ümitlerimizi yeşerten her bir gencimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı'na böylesine dinamik, böylesine birikimli, böylesine ahlaklı bir gençlikle adım atmaktan iftihar ediyorum. Bu kutlu mücadelede sizlerle yol arkadaşlığı yapmaktan büyük bir onur, büyük bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, gençlerin Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sizlere baktıkça çok daha büyük, güçlü, müessir ve muteber bir Türkiye görüyorum. Sizlere baktıkça dalları dünyanın dört bir ucuna uzanan köklü bir çınarın yemyeşil yapraklarını görüyorum. Size baktıkça ümidi, sevgiyi, merhameti, büyük bir medeniyetin o zengin mirasını görüyorum.