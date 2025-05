Gençlik Festivali'nde renkli görüntüler! Başkan Erdoğan gençlerle bir arada konseri keyifle dinledi | Pankartları tek tek okudu

Her biriniz bu ülkenin istikbalisiniz. Her biriniz bu ülkenin ümidisiniz. Her biriniz bu ülkenin parlak yarınlarısınız. Cesaretin rengi, adanmışlığın resmi, mücadelenin neferi işte sizlersiniz. Bana sizin gibi gençlerle yol yürümeyi nasip eden Rabbime binlerce kez hamdolsun. Mevla'm birliğimizi daim, kardeşliğimizi güçlü, dayanışmamızı daim eylesin."