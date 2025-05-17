Şenay Gürler’den yıllar sonra gelen boşanma itirafı!
Hem enerjisi hem de güzelliğiyle yıllara meydan okuyan başarılı oyuncu Şenay Gürler, yıllar önce aldığı boşanma kararının ardındaki gerçekleri samimi sözlerle anlattı. Ünlü oyuncunun o sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Özellikle "Avrupa Yakası" ve "Acemi Cadı" dizisiyle hafızalara kazınan Şenay Gürler, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
Şimdilerde bilardo şampiyonu Semih Saygıner'le ilişkisini gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu, son yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
1986 yılında evlenen ve 1987'de eşinden ayrılan Gürler, bu sürecin sadece bir evlilikten değil, ailesinin desteğinden de vazgeçmek anlamına geldiğini ifade etti.
"AİLEMİ BİLE KARŞIMA ALDIM"
"Benden hiç beklenmeyen bir şey yaptım. 'Ben ayrılmak istiyorum' dedim. Ailede herkes karşı çıktı. Kimse yanımda olmadı," diyerek o zorlu dönemi anlattı.
Gürler, "Ben köreliyor, gidiyordum. Sonra direttim, herkese rağmen bu kararı aldım," sözleriyle kararlılığını vurguladı.
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