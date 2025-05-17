Şenay Gürler’den yıllar sonra gelen boşanma itirafı!

"AİLEMİ BİLE KARŞIMA ALDIM"

"Benden hiç beklenmeyen bir şey yaptım. 'Ben ayrılmak istiyorum' dedim. Ailede herkes karşı çıktı. Kimse yanımda olmadı," diyerek o zorlu dönemi anlattı.

Gürler, "Ben köreliyor, gidiyordum. Sonra direttim, herkese rağmen bu kararı aldım," sözleriyle kararlılığını vurguladı.

Kaynak: Instagram