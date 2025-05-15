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Elleriyle besledi! Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yan yana!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.05.2025 09:37
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Elleriyle besledi! Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yan yana!

Yıllar süren küslüğün ardından barışan Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses, katıldıklarını bir etkinlikte basın mensupları tarafından görüntülendi. Ünlü şarkıcı, İbo'yu elleriyle besledi. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönem İbo Show'da yaşanan gerginlik nedeniyle İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe'nin arası açılmıştı. Tilbe programda yaşananlar sebebiyle stüdyoyu terk etmişti.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

YILLARCA KONUŞMADI

Uzun yıllar boyunca küs kalan iki ünlü şarkıcı, basın mensuplarının birbirleri hakkında sordukları soruları yanıtsız bırakmaya gayret göstermişti.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

KÜSLÜK BODRUM'DA SONA ERMİŞTİ!

Programda yaşananlardan sonra bir araya gelmemeye özen gösteren ikili, yıllar sonra barışmıştı. İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe'nin Bodrum'da verdikleri poz gündem olmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

AYNI ETKİNLİĞE KATILDILAR

İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, yıllar önce İbo Show'da yaşanan olay sonrası basının karşısına ilk kez çıktı.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'i yeni iş birliğinin lansmanında yalnız bırakmadı. Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'i burada elleriyle besledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

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