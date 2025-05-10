Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu'ndan şaşırtan itiraf: "Ağlama sahnelerini seviyorum"

'Anneler Günü'ne özel bir davete katılan ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

41 yaşındaki oyuncu, yaz tatilinde kızının dil kursu için Fransa'ya gideceğini belirtti. Ünlü oyuncu, bir soru üzerine ağlamanın cilde iyi geldiğini ve gençleştirdiğini söyledi.

"AĞLAMAK GENÇLEŞTİRİYOR"

Sabah'ın haberine göre; Benderlioğlu, "Ağlamak çok gençleştiren bir durum, gözyaşının içindeki asitler cilde iyi geliyor, gerim gerim geliyorsun. Bu yüzden ağlama sahnelerini seviyorum" dedi.

Kaynak: Instagram