Derya Uluğ’dan romantik paylaşım! Sapık kabusu sonrası ortaya çıktı!

KABUSU YAŞADI

Ünlü şarkıcı, uzun süredir kendisini ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit ve taciz eden bir kişinin, uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçesi olmasına rağmen İzmir'deki konserine geldiğini 'X' hesabından duyurmuştu. Sahnede yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaşan Uluğ, yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Instagram