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Derya Uluğ'dan romantik paylaşım! Sapık kabusu sonrası ortaya çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 10:51
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Derya Uluğ’dan romantik paylaşım! Sapık kabusu sonrası ortaya çıktı!

Uzun süredir kendisini ve sevgilisini taciz eden saplantılı hayranı yüzünden zor günler geçiren Derya Uluğ, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcının sevgilisi Asil Gök ile düğünde verdiği romantik pozlara beğeni yağdı.

"Yansıma", "Canavar", "Okyanus" gibi şarkılarla tanınan 39 yaşındaki şarkıcı, Derya Uluğ, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

KABUSU YAŞADI

Ünlü şarkıcı, uzun süredir kendisini ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit ve taciz eden bir kişinin, uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçesi olmasına rağmen İzmir'deki konserine geldiğini 'X' hesabından duyurmuştu. Sahnede yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaşan Uluğ, yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

TUTUKLANDI!

Uluğ'un avukatı Mustafa Evkuran'ın, "Müvekkilim korkudan İstanbul'a dönemiyor. Kendisini eve kapattı" açıklamasının ardından İstanbul Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine Ankara'da gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yaşadığı zor günleri takipçileriyle paylaşan Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile bir düğüne katıldı. Ünlü çiftin romantik karelerine binlerce beğeni yağdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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