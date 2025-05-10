Pelin Karahan Bodrum’daki lahmacun fiyatlarına isyan etti!

Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen oyuncu Pelin Karahan, her yazın gündemi olan Bodrum'daki fahiş fiyatlarla ilgili yorum yaptı.

Yaz aylarını eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Yalıkavak'taki evlerinde geçiren Karahan, restoranlarda ödenen paralara çok üzüldüğünü belirterek, "Biz çok fazla evde yemek yiyen bir aileyiz, arada bir dışarıda yiyoruz. Yazlığımızda da evimizde yemek yapıyoruz.

Gerçekten artık dışarıda yemek yemeğe can dayanmaz, o yüzden evde yapmak ve yemek çok keyifli. Zaten mutfağı da çok seviyorum" dedi.

Sabah'ın haberine göre; Bodrum'daki 2 bin 500 TL'lik lahmacun tartışmasına katılan Karahan, "Lahmacuna o parayı hayatta vermem. Yazık günah" dedi.

Kaynak: Instagram