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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sosyal medyada ilgi odağı oldu! Oğullarıyla etkinliğe katıldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.05.2025 13:05
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sosyal medyada ilgi odağı oldu! Oğullarıyla etkinliğe katıldılar

Karan ve Kerem isminde iki oğlu olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, mutlu aile pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak, oğullarını araba gösterisine götüren ünlü çift, o anları takipçileriyle de paylaştı.

'Çalıkuşu' dizisi setinde tanışıp arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2017 yılında dünyaevine giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, mutlu aile yaşantılarıyla sık sık gündeme geliyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına alan ünlü çift, bu kez çocuklarıyla birlikte katıldıkları bir etkinlikle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İki oğullarıyla birlikte bir araba gösterisine giden ünlü çift, o anları takipçileriyle de paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

5 yaşındaki Karan ise büyük araçların bulunduğu pistte poz vermeyi ihmal etmedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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