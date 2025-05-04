04 Mayıs 2025, Pazar
Haberler Magazin Haberleri Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış yeniden evlilik yolunda!

Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış yeniden evlilik yolunda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.05.2025 13:45
ABONE OL
Zeynep Bastık’ın eski eşi Tolga Akış yeniden evlilik yolunda!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış, aşkta ikinci baharını yaşıyor. Akış, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisine evlilik teklifi etti.

Zeynep Bastık ile olan evliliğiyle bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü menajer Tolga Akış, özel hayatında tekrar mutluluğu buldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Son olarak "Big5 Türkiye" yarışmasının yapımcılığını üstlenen Akış, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gizem Kaya'ya Lizbon'da evlilik teklif etti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Dijital içerik üreticisi olan Gizem Kaya o anları Instagram hesabından paylaştı. Gizem Kaya paylaşımında, "Hayatımın en kolay eveti" notunu düştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör