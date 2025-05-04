Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış yeniden evlilik yolunda!
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış, aşkta ikinci baharını yaşıyor. Akış, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisine evlilik teklifi etti.
Zeynep Bastık ile olan evliliğiyle bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü menajer Tolga Akış, özel hayatında tekrar mutluluğu buldu.
Son olarak "Big5 Türkiye" yarışmasının yapımcılığını üstlenen Akış, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gizem Kaya'ya Lizbon'da evlilik teklif etti.
Dijital içerik üreticisi olan Gizem Kaya o anları Instagram hesabından paylaştı. Gizem Kaya paylaşımında, "Hayatımın en kolay eveti" notunu düştü.
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