Anne-kız aynı sahnede! Ünlü oyuncu ilk kez açıkladı
80 yaşındaki oyuncu Emel Göksu ile meslektaşı ve kızı Fadik Sevin Atasoy önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Atasoy, yıllar sonra annesiyle aynı projede yer alacaklarını açıkladı.
Ünlü oyuncular Fadik Sevin Atasoy ve annesi Emel Göksu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Annesinin Berlin'de düzenlenecek gecede ödül alacağını belirten Atasoy, "Bir dergi tarafından onur ödülü alacak. Kostüm için buraya geldik" dedi.
Kızının oyunculuğuyla ilgili Göksu, "Gurur duyuyorum. Zaten ben çalıştırdım. Çetin Tekindor gibi hocalarla çalıştı. Evde de çalıştırdım" diyerek, espri yaptı.
"BERABER OLMANIN ZEVKİ BAŞKA"
Annesiyle yıllar sonra aynı tiyatro sahnesinde çıkacağını söyleyen Atasoy, "Annem son zamanlarda bütün yakışıklıların babaannesini oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ ile başladı sonra Aras Bulut İynemli. Şimdi annemi ben rezerv ettim. Şimdi sinema ve tiyatro projemiz var... Danimarkalı bir yazarın oyunu Türkçe'ye çevirilecek. Sinema filmi hazırlıkları da başladı" açıklamasını yaptı.
Göksu, "Kızınızla oynamak nasıl bir duygu?" sorusuna, "Beraber olmanın zevki başka" yanıtını verdi.
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