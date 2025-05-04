Anne-kız aynı sahnede! Ünlü oyuncu ilk kez açıkladı

"BERABER OLMANIN ZEVKİ BAŞKA"

Annesiyle yıllar sonra aynı tiyatro sahnesinde çıkacağını söyleyen Atasoy, "Annem son zamanlarda bütün yakışıklıların babaannesini oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ ile başladı sonra Aras Bulut İynemli. Şimdi annemi ben rezerv ettim. Şimdi sinema ve tiyatro projemiz var... Danimarkalı bir yazarın oyunu Türkçe'ye çevirilecek. Sinema filmi hazırlıkları da başladı" açıklamasını yaptı.

Göksu, "Kızınızla oynamak nasıl bir duygu?" sorusuna, "Beraber olmanın zevki başka" yanıtını verdi.

Kaynak: SABAH