Wilma Elles'in deprem korkusu! Çadırda sabahladılar
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Wilma Elles, çocuklarıyla birlikte geceyi çadırda geçirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, 'Önlemler hayat kurtarır' dedi.
"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, 23 Nisan tarihinde İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası yeni önlemler aldı.
Çocuklarıyla birlikte çadırda sabahlayan Elles, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
"ÖNLEMLER HAYAT KURTARIR"
Ünlü oyuncu, paylaşımına "Önlemler hayat kurtarır" ifadelerini not düştü.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntılar, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İki depremin ardından en büyüğü 5.9 ve 4.9 olarak ölçülen çok sayıda artçı deprem meydana geldi.
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