Hande Erçel'in tatil rotası belli oldu! Herkes aynı soruyu sordu
Şimdilerde İki Dilek Bir Dünya filminde başrol oynayan Hande Erçel, Maldivler'e gitti. Tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan oyuncu beğeni yağmuruna tutuldu. Ancak, fotoğraflarda sevgilisi Hakan Sabancı'nın yer almaması akıllara 'ayrıldılar mı?' sorusunu getirdi.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Paris ve Milano'da düzenlenen özel davetlere katılan Erçel, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallamıştı.
Paris Moda Haftası dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen ünlü isim, sevgilisi Hakan Sabancı'nın yanında olmamasına, ''Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz'' şeklinde konuşmuştu.
SÜRPRİZ TATİL
31 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor. Sevgilisi Hakan Sabancı ile sık sık seyahate giden Erçel'in yeni tatil rotası belli oldu.
BİRLİKTE Mİ GİTTİLER?
Ünlü oyuncunun son Instagram fotoğraflarıyla Maldivler'de olduğu ortaya çıktı. Paylaştığı karelerde tek görünen güzel oyuncunun tatile sevgilisi Hakan Sabancı ile gidip gitmediği merak konusu oldu. Erçel'in yeni fotoğraflarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
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