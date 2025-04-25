25 Nisan 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den doğum günü paylaşımı: "Çok hazırım"

Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den doğum günü paylaşımı: "Çok hazırım"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.04.2025 10:08
ABONE OL
Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den doğum günü paylaşımı: Çok hazırım

Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, geçtiğimiz aylarda kalbinden operasyon geçirmişti. Zor günleri geride bırakan oyuncu, 37 yaşına girdi. Levinler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

'Alemin Kıralı', 'Salih Kuşu', 'Babam Sınıfta Kaldı' ve 'İnadına Aşk' gibi yapımlarla adından bahsettiren Elvin Levinler, şimdilerde yoga videoları seyahat paylaşımları ile sosyal medyaya damga vuruyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

2017 yılında mimar Bülent Kocamanoğlu evlenen oyuncu, babasının vefatının ardından geçirdiği kalp ameliyatıyla sevenlerini korkutmuştu. Levinler, babasını defnettiği gün mezarlıkta arkadaşının kendisini çektiği fotoğrafları paylaştı ve şu notu düşmüştü:

"Babamın üzerimize, özellikle 4'ümüze vuran güçlü ve parlak ışığı... Akşamüzeri güneşini ne çok severdik, şimdi her ışık parladığında elim kalbime gidiyor çünkü bana sarıldığını biliyorum."

"BU VEDAYI VE IŞIĞI ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Levinler sözlerine "Bu vedayı ve ışığı asla unutmayacağım. Bu anın güzelliğini uzaklardan haberimiz yokken çeken ve saygıyla sorup gönderen canım arkadaşım, sen olmasan bu anı olmayacaktı" diye devam etti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BİRAZ FAZLA YÜKLENDİĞİMİ BİLİYORDUM"

Kalbin geçirdiği operasyon sonrası ise Elvin Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sağlığına yeniden kavuşan ünlü isim, 37 yaşına girdi. Eşiyle birlikte tatil rotasını Bali'ye çeviren oyuncu, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Levinler "Aslında 37 yaşıma şu şekil bulutların üstünde girdim" notuyla uçakta paylaşım yaptı. Daha sonra ise "Hello 37. Hadi başlayalım. Çok hazırım" ifadesiyle yeni bir pozunu yayınladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör