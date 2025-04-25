Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den doğum günü paylaşımı: "Çok hazırım"

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2017 yılında mimar Bülent Kocamanoğlu evlenen oyuncu, babasının vefatının ardından geçirdiği kalp ameliyatıyla sevenlerini korkutmuştu. Levinler, babasını defnettiği gün mezarlıkta arkadaşının kendisini çektiği fotoğrafları paylaştı ve şu notu düşmüştü:

"Babamın üzerimize, özellikle 4'ümüze vuran güçlü ve parlak ışığı... Akşamüzeri güneşini ne çok severdik, şimdi her ışık parladığında elim kalbime gidiyor çünkü bana sarıldığını biliyorum."

"BU VEDAYI VE IŞIĞI ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Levinler sözlerine "Bu vedayı ve ışığı asla unutmayacağım. Bu anın güzelliğini uzaklardan haberimiz yokken çeken ve saygıyla sorup gönderen canım arkadaşım, sen olmasan bu anı olmayacaktı" diye devam etti.