24 Nisan 2025, Perşembe
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Televizyoncu refleksi takdir topladı: Depreme evde yakalanan Caner Toygar ‘ev kıyafetleri’ ile yayına katıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.04.2025 19:46 Güncelleme: 24.04.2025 20:05
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Televizyoncu refleksi takdir topladı: Depreme evde yakalanan Caner Toygar ‘ev kıyafetleri’ ile yayına katıldı!

İstanbul'da dün (23 Nisan Çarşamba) saat 12.49'da, merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi. Depremin ardından yüz binlerce insan sokaklara akın ederken, o isimlerden biri de Esra Erol programının muhabiri Caner Toygar oldu. Deprem sırasında eşi ve çocuğuyla evde olan Toygar, ailesini güvenli bir alana yerleştirdikten sonra, hazırlık yapamadan ev kıyafetleriyle yayına çıktı.

Programda Fatih Aydın cinayetiyle ilgili son gelişmeleri aktaran Esra Erol, muhabir Caner Toygar ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. Caner Toygar, gelişmeleri aktarmak üzere bölgeden yayına katıldı.

DEPREME EVDE YAKALANDI: YAYINA EV HALİYLE ÇIKTI!

Duruma açıklık getiren Esra Erol, "Caner'in kıyafetini de açıklamak istiyorum. Depremin olduğu dakikalarda evdeydi. Çocuğu ve eşiyle beraberdi. Önce onların güvenliğini sağladı, ardından işine koştu. Üzerinde ne varsa onunla geldi" dedi.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ/ATVFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ/ATV

Caner Toygar ise canlı yayında, "Esra Hanım, hazırlık yapamadan böyle çıktık. Ailemi güvenli bir yere bıraktım, sonra buraya geldim. Kusura bakmayın. Birazdan ceket giyerim" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ/ATVFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ/ATV

Esra Erol, "Televizyoncu olmak bunu gerektiriyor. Biz üzerimizdekilerin değil, haberin peşindeyiz" diyerek Toygar'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Televizyoncu refleksi takdir topladı: Depreme evde yakalanan Caner Toygar ‘ev kıyafetleri’ ile yayına katıldı! Televizyoncu refleksi takdir topladı: Depreme evde yakalanan Caner Toygar ‘ev kıyafetleri’ ile yayına katıldı! Televizyoncu refleksi takdir topladı: Depreme evde yakalanan Caner Toygar ‘ev kıyafetleri’ ile yayına katıldı!
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