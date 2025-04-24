Televizyoncu refleksi takdir topladı: Depreme evde yakalanan Caner Toygar ‘ev kıyafetleri’ ile yayına katıldı!
İstanbul'da dün (23 Nisan Çarşamba) saat 12.49'da, merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi. Depremin ardından yüz binlerce insan sokaklara akın ederken, o isimlerden biri de Esra Erol programının muhabiri Caner Toygar oldu. Deprem sırasında eşi ve çocuğuyla evde olan Toygar, ailesini güvenli bir alana yerleştirdikten sonra, hazırlık yapamadan ev kıyafetleriyle yayına çıktı.
Programda Fatih Aydın cinayetiyle ilgili son gelişmeleri aktaran Esra Erol, muhabir Caner Toygar ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. Caner Toygar, gelişmeleri aktarmak üzere bölgeden yayına katıldı.
Duruma açıklık getiren Esra Erol, "Caner'in kıyafetini de açıklamak istiyorum. Depremin olduğu dakikalarda evdeydi. Çocuğu ve eşiyle beraberdi. Önce onların güvenliğini sağladı, ardından işine koştu. Üzerinde ne varsa onunla geldi" dedi.
Caner Toygar ise canlı yayında, "Esra Hanım, hazırlık yapamadan böyle çıktık. Ailemi güvenli bir yere bıraktım, sonra buraya geldim. Kusura bakmayın. Birazdan ceket giyerim" ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğuştan lider ruhlu babalar! Disiplin ve başarıyı temsil eden 3 burç
- İOKBS ertelendi mi, sınav takvimi değişti mi? 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Yeni doğan bebekler hakkında bilmediğiniz 6 gerçek! Duyunca şoke olacaksınız
- AFAD Gönüllüsü Başvuru Ekranı 2025 | AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler?
- Onlarla iletişim kurmak bir mücadeleye dönüşüyor! İşte zor insanlarla başa çıkmanın 5 yolu
- AGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 MEB AGS takvimi
- Trabzonspor-Göztepe kupa maçı bugün saat kaçta? ZTK yarı final TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Yağlar cayır cayır eriyor! İşte Canan Karatay'ın zayıflama sırrı olan o tarif!
- Hayatını kaybeden Yavuz Çetin kimdir? Yavuz Çetin neden öldü, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
- Tesla telefon ne zaman çıkacak? Tesla Model Pi özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?
- Oktay Saral Kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral kaç yaşında, nereli?
- 2025 Anneler Günü ne zaman? Hangi tarihte ve nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz?