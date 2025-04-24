Televizyoncu refleksi takdir topladı: Depreme evde yakalanan Caner Toygar ‘ev kıyafetleri’ ile yayına katıldı!

Programda Fatih Aydın cinayetiyle ilgili son gelişmeleri aktaran Esra Erol, muhabir Caner Toygar ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. Caner Toygar, gelişmeleri aktarmak üzere bölgeden yayına katıldı.

Duruma açıklık getiren Esra Erol, "Caner'in kıyafetini de açıklamak istiyorum. Depremin olduğu dakikalarda evdeydi. Çocuğu ve eşiyle beraberdi. Önce onların güvenliğini sağladı, ardından işine koştu. Üzerinde ne varsa onunla geldi" dedi.