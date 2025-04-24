Aşk tazelediler! Hakan Kurtaş ile Birce Akalay'dan Amsterdam pozları...
Ünlü oyuncular Birce Akalay ile Hakan Kurtaş’ın aşkı doludizgin devam ediyor. Gözlerden uzak yaşadıkları ilişkileriyle dikkat çeken çift, bu kez tatil için Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gitti. Ünlü çiftin paylaştıkları kareler, sosyal medyada gündem oldu.
Güzel oyuncu Birce Akalay, Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlenip boşandıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çifti, geçtiğimiz haftalarda birlikte katıldıkları ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.
''SEVGİLİMLE GURUR DUYUYORUM''
Gecede en iyi kadın oyuncu ödülünü alması beklenen sevgilisi için konuşan Hakan Kurtaş, "Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim. Bu gece en iyi kadın oyuncu ödülünü alacak. Sevgilim ile gurur duyuyorum. Umarım daha iyileri daha güzelleri onunla olur" diye konuşmuştu.
Kurtaş, aynı zamanda şarkılar yazdığını belirterek,"Birce Hanım'a da şarkı yazar mısınız?" sorusuna ise, "Hissettiğimiz şeyleri kaleme döküyoruz. Biz ara ara birlikte de söylüyoruz kendi kendimize. Belli mi olur, olabilir. Neden olmasın?" yanıtını vermişti.
Sosyal medyadan sık sık mutluluk pozları veren ünlü çiftin yeni tatil rotası belli oldu. Aşıklar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a tatile gitti.
AŞK DOLU KARELER
Turistik şehirde adeta aşk tazeleyen çift, birlikte yer aldıkları kareleri Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun paylaşımına, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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