Aşk tazelediler! Hakan Kurtaş ile Birce Akalay’dan Amsterdam pozları...

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Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çifti, geçtiğimiz haftalarda birlikte katıldıkları ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

''SEVGİLİMLE GURUR DUYUYORUM''

Gecede en iyi kadın oyuncu ödülünü alması beklenen sevgilisi için konuşan Hakan Kurtaş, "Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim. Bu gece en iyi kadın oyuncu ödülünü alacak. Sevgilim ile gurur duyuyorum. Umarım daha iyileri daha güzelleri onunla olur" diye konuşmuştu.