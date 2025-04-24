24 Nisan 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Aşk tazelediler! Hakan Kurtaş ile Birce Akalay'dan Amsterdam pozları...

Aşk tazelediler! Hakan Kurtaş ile Birce Akalay'dan Amsterdam pozları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.04.2025 17:07
ABONE OL
Aşk tazelediler! Hakan Kurtaş ile Birce Akalay’dan Amsterdam pozları...

Ünlü oyuncular Birce Akalay ile Hakan Kurtaş’ın aşkı doludizgin devam ediyor. Gözlerden uzak yaşadıkları ilişkileriyle dikkat çeken çift, bu kez tatil için Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gitti. Ünlü çiftin paylaştıkları kareler, sosyal medyada gündem oldu.

Güzel oyuncu Birce Akalay, Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlenip boşandıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çifti, geçtiğimiz haftalarda birlikte katıldıkları ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

''SEVGİLİMLE GURUR DUYUYORUM''

Gecede en iyi kadın oyuncu ödülünü alması beklenen sevgilisi için konuşan Hakan Kurtaş, "Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim. Bu gece en iyi kadın oyuncu ödülünü alacak. Sevgilim ile gurur duyuyorum. Umarım daha iyileri daha güzelleri onunla olur" diye konuşmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Kurtaş, aynı zamanda şarkılar yazdığını belirterek,"Birce Hanım'a da şarkı yazar mısınız?" sorusuna ise, "Hissettiğimiz şeyleri kaleme döküyoruz. Biz ara ara birlikte de söylüyoruz kendi kendimize. Belli mi olur, olabilir. Neden olmasın?" yanıtını vermişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sosyal medyadan sık sık mutluluk pozları veren ünlü çiftin yeni tatil rotası belli oldu. Aşıklar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a tatile gitti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

AŞK DOLU KARELER

Turistik şehirde adeta aşk tazeleyen çift, birlikte yer aldıkları kareleri Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun paylaşımına, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör