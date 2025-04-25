Afra Saraçoğlu ile Okan Buruk aşk mı yaşıyor? İddialara ilk açıklama
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un adı ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'yla aşk dedikodularına karıştı. Magazin dünyasında yankı uyandıran haber sonrası Saraçoğlu, bir mekana girerken görüldü ve kendisine yöneltilen aşk iddialarına açıklık getirdi.
Final yapan Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye başladı.
Attığı her adımla konuşulan güzel oyuncu hakkında bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve Afra Saraçoğlu'nun bir akşam yemeğinde bulunduğu konuşuluyordu.
AŞK İDDİALARINI YALANLADI
Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası gözler ikiliye çevrildi. Söylentilere göre, ikili bir yemekte kalabalık bir ortamda bulunduğu öğrenildi. Bir mekana girerken görüntülenen Afra Saraçoğlu, gazetecilerin aşk iddialarıyla ilgili sorularını da cevaplandırdı.
"ÖYLE BİR ŞEY YOK
Sabah'ın haberine göre; Saraçoğlu açıklamasında, "Benim çıkan haberlerden haberim yok. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.
YENİ İMAJI OLAY OLDU
Öte yandan saçlarını tekrar sarıya boyatan Afra Saraçoğlu kırmızı rujuyla verdiği pozla büyük beğeni toplamıştı.
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