Afra Saraçoğlu ile Okan Buruk aşk mı yaşıyor? İddialara ilk açıklama

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AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası gözler ikiliye çevrildi. Söylentilere göre, ikili bir yemekte kalabalık bir ortamda bulunduğu öğrenildi. Bir mekana girerken görüntülenen Afra Saraçoğlu, gazetecilerin aşk iddialarıyla ilgili sorularını da cevaplandırdı.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK

Sabah'ın haberine göre; Saraçoğlu açıklamasında, "Benim çıkan haberlerden haberim yok. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.