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Sustalı Ceylan 4. bölüm: Ölümle burun buruna!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.04.2025 12:11 Güncelleme: 24.04.2025 12:18
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Sustalı Ceylan 4. bölüm: Ölümle burun buruna!

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyan Sustalı Ceylan dördüncü bölümüyle 25 Nisan Cuma akşamı atv’de.

atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'ın yeni bölümü için heyecan dorukta! İşte dizinin 4. bölüme dair ipuçları...

Yusuf'un tedavi masraflarını karşılayabilmek için Bekri'nin yasa dışı iş teklifini kabul eden Ceylan, kararlıdır. Oğlunun eski sağlığına kavuşması için her şeyi göze almıştır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ferhat'ın tüm çabalarına rağmen vazgeçmez; vazgeçemez Ceylan.

SUSTALI CEYLAN 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Sonunu bile bile, yaşadığı acıları geri bırakıp oğlu ile yepyeni bir hayat kurabilmek umuduyla, bu karanlık dünyaya adım atar. Dönüşü yoktur artık!

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Daha ilk görevinde büyük bir tehlike ile yüzleşip ölümle burun buruna gelir. Bekri Vezirli'nin güvenini kazanmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ceylan, hiç tanımadığı bu tehlikeli dünyanın karanlığı ile nasıl başa çıkacaktır? Oğlu için kendini feda eden Ceylan'ın cesareti, Ferhat'ı nasıl etkileyecektir?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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