Ece Seçkin depreme uykuda yakalandı! "Yılların ödülleri tuzla buz oldu"

Kaynak: Instagram

"YILLARIN ÖDÜLLERİ TUZLA BUZ OLDU"



Ödüllerinin yere düşüp kırıldığını belirten Seçkin "Bu cam vitrini mimarım, gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu. Babam ve Çağrı, 'Üzülme, hepsini bir cam ustası bulup onarım yaptırırız' dediler, belki bazılarını kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı sözlerini "En kıymet verdiğim şeylerin bu ödüller olduğunu bilen mimarım da hemen duruma müdahale etti. Manevi değeri yüksek olan şeyleri kaybettiğimde etkileniyorum. Allah bir daha göstermesin. Hepimize çok büyük geçmiş olsun" diyerek tamamladı.

Kaynak: Instagram