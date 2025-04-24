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Ece Seçkin depreme uykuda yakalandı! "Yılların ödülleri tuzla buz oldu"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.04.2025 11:37 Güncelleme: 24.04.2025 11:46
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Ece Seçkin depreme uykuda yakalandı! Yılların ödülleri tuzla buz oldu

İstanbul'da peş peşe meydana gelen ve en büyüğü 6.2 büyüklüğündeki depremler, vatandaşlara panik yaşattı. Birçok ünlü isim yaşadıkları korkuyu sosyal medya hesaplarından paylaşırken, şarkıcı Ece Seçkin de deprem nedeniyle ödüllerinin kırıldığını açıkladı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. 13 saniye süren sarsıntı, vatandaşlarda büyük paniğe yol açtı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Depremlerin ardından ünlü şarkıcı Ece Seçkin yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Depreme evinde uykuda yakalanan Seçkin ödüllerinin tuzla buz olduğunu açıkladı:

"Sabaha karşı ekipçe Mersin'den İstanbul'daki evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk... Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum ve depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"YILLARIN ÖDÜLLERİ TUZLA BUZ OLDU"

Ödüllerinin yere düşüp kırıldığını belirten Seçkin "Bu cam vitrini mimarım, gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu. Babam ve Çağrı, 'Üzülme, hepsini bir cam ustası bulup onarım yaptırırız' dediler, belki bazılarını kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı sözlerini "En kıymet verdiğim şeylerin bu ödüller olduğunu bilen mimarım da hemen duruma müdahale etti. Manevi değeri yüksek olan şeyleri kaybettiğimde etkileniyorum. Allah bir daha göstermesin. Hepimize çok büyük geçmiş olsun" diyerek tamamladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Öte yandan, Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez 2015 yılında başladıkları ilişkilerini 2021 yılının Eylül ayında evlilikle taçlandırmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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