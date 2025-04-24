Ece Seçkin depreme uykuda yakalandı! "Yılların ödülleri tuzla buz oldu"
İstanbul'da peş peşe meydana gelen ve en büyüğü 6.2 büyüklüğündeki depremler, vatandaşlara panik yaşattı. Birçok ünlü isim yaşadıkları korkuyu sosyal medya hesaplarından paylaşırken, şarkıcı Ece Seçkin de deprem nedeniyle ödüllerinin kırıldığını açıkladı.
Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. 13 saniye süren sarsıntı, vatandaşlarda büyük paniğe yol açtı.
Depremlerin ardından ünlü şarkıcı Ece Seçkin yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Depreme evinde uykuda yakalanan Seçkin ödüllerinin tuzla buz olduğunu açıkladı:
"Sabaha karşı ekipçe Mersin'den İstanbul'daki evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk... Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum ve depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum."
"YILLARIN ÖDÜLLERİ TUZLA BUZ OLDU"
Ödüllerinin yere düşüp kırıldığını belirten Seçkin "Bu cam vitrini mimarım, gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu. Babam ve Çağrı, 'Üzülme, hepsini bir cam ustası bulup onarım yaptırırız' dediler, belki bazılarını kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı.
Şarkıcı sözlerini "En kıymet verdiğim şeylerin bu ödüller olduğunu bilen mimarım da hemen duruma müdahale etti. Manevi değeri yüksek olan şeyleri kaybettiğimde etkileniyorum. Allah bir daha göstermesin. Hepimize çok büyük geçmiş olsun" diyerek tamamladı.
Öte yandan, Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez 2015 yılında başladıkları ilişkilerini 2021 yılının Eylül ayında evlilikle taçlandırmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 Anneler Günü ne zaman? Hangi tarihte ve nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz?
- O belediyelere KPSS'li KPSS'siz personel alımı yapılacak: İşte şartlar ve kadrolar
- Kediler neden ölü hayvan getirir? Bu mesajı veriyor olabilir!
- Instagram’dan rekabetçi hamle: O özellik aktif oldu
- İstanbul’daki toplanma alanları nerede? e-Devlet deprem acil toplanma alanları sorgulama
- Çiftçinin zirai don zararı hesaplandı! Ürüne göre kime ne kadar ödenecek? Fındık, zeytin, kayısı…
- e-Devlet üzerinden deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı
- Evim depreme dayanıklı mı, nasıl anlarım? Karot testi nedir, güvenli mi? Bina hasar tespit başvuru ekranı
- Deprem sonrası eve girmek güvenli mi, ne zaman girilir? Uzman isim tek tek açıkladı: Depremden sonra ne yapılır?
- Gök gürültülü sağanak vuracak! 20 il için sarı kodlu fırtına uyarısı geldi: Meteoroloji 24 Nisan hava durumu
- Artçı deprem canlı takip ekranı AFAD | 24 Nisan İstanbul'da artçı depremler devam ediyor mu, son durum ne?
- Artçı deprem nedir, ne zaman biter? Artçı sarsıntılar kaç saniye sürer?