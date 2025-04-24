24 Nisan 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Oyuncu Yavuz Çetin'den acı haber! Kansere yenik düştü

Oyuncu Yavuz Çetin'den acı haber! Kansere yenik düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.04.2025 12:11 Güncelleme: 24.04.2025 12:15
ABONE OL
Oyuncu Yavuz Çetin’den acı haber! Kansere yenik düştü

Oyuncu ve şair Yavuz Çetin'den acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu, 65 yaşında vefat etti.

Çeşitli film ve dizilerde rol alan ve sektörün bilinen isimlerinden olan ve bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Yavuz Çetin, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

AİLESİ DUYURDU

Ailesinin sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

YAVUZ ÇETİN KİMDİR?

Memleketi Amasya'da uzun yıllar Resim Öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alıp şiirler kaleme alan Çetin evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

CENAZE PROGRAMI

Cenazesi bugün Sultan II. Bayezid Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek töreninin ardından Tekirdede Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör