Oyuncu Yavuz Çetin'den acı haber! Kansere yenik düştü
Oyuncu ve şair Yavuz Çetin'den acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu, 65 yaşında vefat etti.
Çeşitli film ve dizilerde rol alan ve sektörün bilinen isimlerinden olan ve bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Yavuz Çetin, 65 yaşında hayatını kaybetti.
AİLESİ DUYURDU
Ailesinin sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber sevenlerini yasa boğdu.
YAVUZ ÇETİN KİMDİR?
Memleketi Amasya'da uzun yıllar Resim Öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alıp şiirler kaleme alan Çetin evli ve 2 çocuk babasıydı.
CENAZE PROGRAMI
Cenazesi bugün Sultan II. Bayezid Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek töreninin ardından Tekirdede Mezarlığı'nda defnedilecek.
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