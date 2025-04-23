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Wilma Elles’ten 23 Nisan'da yürek ısıtan ziyaret! Miniklere bayram coşkusunu yaşattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.04.2025 10:04
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Wilma Elles’ten 23 Nisan’da yürek ısıtan ziyaret! Miniklere bayram coşkusunu yaşattı

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde hayat verdiği Caroline karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kalplere dokunan bir davranışıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, bayram coşkusunu hastanede tedavi gören çocuklarla birlikte yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için özel bir şenlik düzenlendi. Bu anlamlı etkinliğe katılan isimlerden biri de, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Caroline karakteriyle şöhrete kavuşan Wilma Elles oldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Zaman içinde Türkiye'deki kariyeriyle adından sıkça söz ettiren ve 2016 yılında Türk vatandaşlığı alarak hayranlarını şaşırtan Elles, bu kez yaptığı davranışla gönülleri fethetti.

Kaynak: AAKaynak: AA

23 Nisan'a özel düzenlenen Cerrahpaşa Pediatri Şenliği'ne elinde Türk bayraklarıyla gelen ünlü oyuncu, hasta çocuklara moral oldu.

Kaynak: AAKaynak: AA

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