Wilma Elles’ten 23 Nisan’da yürek ısıtan ziyaret! Miniklere bayram coşkusunu yaşattı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için özel bir şenlik düzenlendi. Bu anlamlı etkinliğe katılan isimlerden biri de, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Caroline karakteriyle şöhrete kavuşan Wilma Elles oldu.

Kaynak: Instagram