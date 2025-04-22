22 Nisan 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri 5 aylık hamile olan Ege Kökenli'den yeni pozlar geldi!

5 aylık hamile olan Ege Kökenli'den yeni pozlar geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.04.2025 10:36
ABONE OL
5 aylık hamile olan Ege Kökenli’den yeni pozlar geldi!

2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturan Ege Kökenli, geçtiğimiz günlerde anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozları sevenlerinin beğenisine sundu.

2022 senesinde iş insanı Lior Ahituv'la dünyaevine giren ve gözlerden uzak devam ettirdiği ilişkisiyle dikkat çeken Ege Kökenli, anne olmak için günde sayıyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi yapımlarda rol alan Kökenli, hakkında çıkan iddiaları doğrulamış ve anne olacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Kökenli, "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notuyla bir video paylaşmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü oyuncu şimdilik cinsiyeti açıklamak istemediğini belirtmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

KARNI BURNUNDA POZLAR

Ege Kökenli, karnının belirginleştiği yeni fotoğraflarını; "Super random dumpling" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Pembe saten takımıyla karnı burnunda poz veren Kökenli'nin paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör