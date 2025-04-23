Okan Karacan'dan şaşırtan itiraf: "52 gün akıl hastanesinde yattım"
Çılgın Dershane filmleri ve Külahıma Anlat gibi yapımlarla tanınan ünlü komedyen Okan Karacan, konuk olduğu bir YouTube programında, geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından yaşadığı zorlukları anlattı.
Okan Karacan, mide küçültme ameliyatı sonrası yaşadığı süreçle yeniden gündem oldu. 48 yaşındaki Karacan, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Eşiyle ayrılması hakkında konuşan Karacan "Ayrılmak istemedim. Eşim ayrılma taraftarıydı. Israr etmeye başladı ve biz ayrıldık." ifadelerini kullandı.
"Kolay tahammül edilebilecek bir insan değilim. Hep liderim hep baskınım." diyen Okan Karacan 52 gün boyunca Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü söyledi.
Yaşadığı zorluklar nedeniyle uzman desteği aldığını açıklayan Karacan, "Bana iyi geldi, bütün her şeyden kurtuldum. 52 gün ne telefon ne bilgisayar... Hayatımın en enteresan arkadaşlıkları oldu. O kadar enteresan bir profille karşılaştım ki herkesin derdi aynı ama iyi arkadaşlıklar da kuruyorsun." dedi.
"PROFESYONEL BİR DESTEK ALDIM"
Okan Karacan tedavi süreciyle ilgili "Ben ayrılmak istemedim ayrıldım sonra değişiklikler oldu. Kilo verdim. Evim değişti, yaşantım değişti. Hayatım değiştim. O ara kendimi yönetemedim ve profesyonel bir destek aldım." dedi.
Karacan "Günlük 6 bin TL ödedim, yemek dahil tüm masrafları kendim karşıladım." diye ekledi.
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