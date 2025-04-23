Okan Karacan'dan şaşırtan itiraf: "52 gün akıl hastanesinde yattım"

Kaynak: A HABER ARŞİV

"PROFESYONEL BİR DESTEK ALDIM"

Okan Karacan tedavi süreciyle ilgili "Ben ayrılmak istemedim ayrıldım sonra değişiklikler oldu. Kilo verdim. Evim değişti, yaşantım değişti. Hayatım değiştim. O ara kendimi yönetemedim ve profesyonel bir destek aldım." dedi.

Karacan "Günlük 6 bin TL ödedim, yemek dahil tüm masrafları kendim karşıladım." diye ekledi.