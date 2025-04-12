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Futbolcu Berk Çetin isyan etti! Danla Bilic'in eski sevgilisi zannedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.04.2025 12:12
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Futbolcu Berk Çetin isyan etti! Danla Bilic’in eski sevgilisi zannedildi

Eski sevgilisi Berk Çetin'den şiddet gördüğünü açıklayan Danla Bilic, sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayın ardından darp görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan isim benzerliği nedeniyle eski sevgilisi zannedilen futbolcu Berk Çetin ise duruma isyan etti.

Sosyal medyada Danla Bilic adıyla bilinen fenomen Neslihan Damla Aktepe, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

KADES uygulaması ile olay yerine polis çağıran fenomen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Danla Bilic, "Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir. Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, B.Ç. yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü'nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim. Yine bugün 11.04.2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Danla Bilic daha sonra sosyal medya hesabından darp fotoğrafını paylaştı. Aramalara dönemediğini belirten Danla Bilic, "Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

DANLA BİLİC'E DESTEK YAĞDI

Sosyal medyada birçok isim Danla Bilic'e destek olurken küs arkadaşı Ala Tokel'in paylaşımı dikkat çekti. Danla'ya destek veren Ala Tokel, "Benim şubelerimi arayarak bile Danla'ya ulaşmaya çalıştı. Hiçbir uyarı ve yasağı dinlemedi" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sonrası iki küs arkadaş birbirlerini takip etti.

Bilic'in eski sevgilisi Çakal da destek olan isimler arasındaydı:

"Danla benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin, gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır. Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir. Takıntısını aşk sanan, karanlığı sahiplenir."

Kaynak: DHAKaynak: DHA

DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Danla Bilic'in eski sevgilisi tarafından darb edildiği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ESKİ SEVGİLİSİ ZANNEDİLDİ

Öte yandan futbolcu Berk Çetin, Danla Bilic'in eski sevgilisi zannedildi. Instagram hesabından paylaşım yapan ve duruma açıklık getiren futbolcu Berk Çetin, "Herkese iyi akşamlar. Danla Bilic'in başına gelen bu kötü olay için çok üzgünüm geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberlerde bahsedilen kişi ben değilim, herkes gibi bir ailem ve işim var bu şekilde yaptığınız kötü yorumlar hayatımı etkiliyor. Artık hesabıma yorum yapmayın" dedi.

Futbolcu Berk Çetin / Kaynak: InstagramFutbolcu Berk Çetin / Kaynak: Instagram

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